حماية المستهلك: تسليم السيارات والسلع المعمرة المتفق عليها قبل 12 أبريل

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز سيسلم كل من سدد ثمن سلعة معمرة أو سيارة تم الاتفاق عليها قبل تاريخ 12 أبريل بدون أعباء إضافية، حيث إن تلك السلع لم تتواجد على الأرض في مصر في تلك الفترة بسبب أزمة جائحة كورونا، والتي أثرت على عملية التصنيع حول العالم، «لو العميل دفع دفعات متتالية منذ هذا التاريخ هيتحسبله الفايدة من تاريخ أول دفعة».

حسام الدين: مصانع قليلة حول العالم تنتج أشباه الموصلات

وأضاف «حسام الدين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الدول المصنعة الكبرى في العالم تعاني من وجود مشكلات تتعلق بتصنيع أشباه الموصلات والمنتجات التكنولوجية بسبب أزمة كورونا، «فيه مصانع قليلة في العالم بتنتج أشباه الموصلات، وبدأ يظهر عندنا تلك الأزمة».

حسام الدين: طالما فيه نقص بالمعروض وزيادة بالطلب يؤدي لزيادة الأسعار

واستطرد: «طالما فيه نقص في المعروض وزيادة في الطلب فده بيؤدي لزيادة الأسعار، وكان فيه قائمة انتظار بالمصانع من قبل الحاجزين في مصر ودول العالم للسلع المعمرة، والسيارات بدأت في أعقاب ذلك عمليات حجزها بعد عودة الإنتاج لطبيعته ليكافئ المعروض ما جرى حجزه من قبل».

وأوضح أنه وفي أعقاب ذلك فاجأت روسيا العالم بحربها على أوكرانيا، ما أثر على مثل تلك الصناعات والعمليات الاستيرادية لها، متابعا: «الخط الفاصل بين صدور قرار الجهاز بتاريخ 12 أبريل كان بنفس القيمة المتفق عليها وبإيصال حجز، وهيستلم العميل السلعة بالسعر المتفق عليه دون أي أعباء إضافية، وإحنا بنتشدد شوية لصالح المستهلك».