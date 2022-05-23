غادة رجب: «اتوجعت جدا وأنا بغني عن نجوم الفن الراحلين»

قالت الفنانة غادة رجب، إنه قد حصل اتصال بينها وبين الأب بطرس دانيال والفنانة الكبيرة إلهام شاهين وطلبا منها المشاركة في إحدى الاحتفالات، «إلهام قالتلي كل المكرمين أصحابك سواء الأحياء أو اللي رحلوا عننا».

رجب: عبد الله حسن عاصر أحزاني

وأضافت «رجب»، خلال مداخلة لها عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنها في أعقاب ذلك تواصلت مع الملحن عبد الله وأشار عليها بتسجيل أغنية مؤثرة للفنانين الذين رحلوا عن عالمنا، «عبد الله شافني وعاصر أنا قد إيه زعلت وحزنت واتوجعت جدا لأنهم كانوا عيلة بالنسبة ليا».

أغنية في حياتنا

واستطردت: «بدأنا نشتغل بسرعة على أغنية في حياتنا، والأغنية كانت طالعة من القلب أوي، وكانت حقيقي مؤثرة جدا، وأصحابي هما اللي كانوا واجعني أكتر، وحطينا كل الفنانين الكبار وقصرنا في حق ناس محطنهمش، ولما بغني الأغنية بيحصل عندي فلاش باك وببكي».

وأكدت غادة رجب، أن من قام بالتوزيع الموسيقي، شريف حمدان، ومهندس الصوت محمد جوده، وكانت الأغنية مؤثرة جدا، والعمل فيها كان من صميم القلب، وحاولوا عرض صور فنانين كُثُر، لكن للأسف هناك فنانون لم تعرض صورهم بالأغنية.

الشاعر عبد الله حسن: كتبت جزءا صغيرا من الأغنية

وأوضح الشاعر عبدالله حسن أنه وقع في إشكالية مقابلته لبعض من هؤلاء الممثلين العظماء الذين رحلوا عن عالمنا، وهم الذين قد شكلوا وجدانه من قبل، «أنا كنت كاتب جزء صغير في الأغنية، وكملتها وغنتها الفنانة غادة رجب».