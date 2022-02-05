ردود فعل الجمهور عن «صدر السما» لـ غادة رجب: «أنتي صوت استثنائي»

كشفت الفنانة غادة رجب، عن كواليس أحدث أغانيها بعنوان «صدر السما»، ديو جديد مع يوسف الزبيري، من خلال موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، التي تم إطلاقها أمس.

وتفاعل عدد من المتابعين، مع الفنانة غادة رجب، وأشادوا بصوتها معلقين: «أنتي صوت إستثنائي»، متمنين لها التوفيق.

وعلق أحد المتابعين، قائلا: «الله يوفقك انتي فنانة استثنائية وصوت استثنائي، أتمنى أسمع لك أعمال جديدة مع أسماء كبيرة مثل خالد عز ووليد سعد و من الخليج».

وتابع المتابع معلقا: «أتمنى يصير تعاون بينك وبين عبادي الجوهر وبدر بن عبدالمحسن والملحن صادق الشاعر والأمير عبدالرحمن بن مساعد، إنتي مطالبة بألبوم خليجي كان لك تجارب جميله بالأغنية الخليجية مع عبدالله الرويشد أغنية مسلسل سهم الغدر وأغنية روح للي غيروك من البوم أوقات بحن.. أتمنى أن تصنعي تاريخ حديث لك و تقدمي البوم رائع بمستوى ألبوم أوقات بحن».

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كما علق آخر: «ما شاء الله، الأغنية هذه فخر ووسام لي، فريق عمل جميل ومبدع، بالتوفيق فنانتنا الرائعة غادة».

وشاركت المطربة غادة رجب عدة صور من كواليس أغنية «صدر السما»، برفقة الموزع ياسر ماجد، ومهندس الصوت ياسر حسين، عبر «إنستجرام»، معلقة: «من كواليس أحدث أغنياتي (صدر السما) مع الموزع المبدع ياسر ماجد، ومهندس الصوت الرائع ياسر حسين.

أغنية «صدر السما» لـ غادة رجب، من كلمات: بدر بن شايق، وألحان: عبد الله عبود، بالاشتراك مع الفنان يوسف الزبيري، كما نشرت رجب من خلال موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

كلمات أغنية «صدر السما»

كانك على صدر السما تسقي المي

وانا عليها من الوله ازرع نجوم

اكيد ليلة من العمر نجني الضي

واكيد زهرة حبنا تفوح في يوم

لاجلك جميع الناس عندي ولا شي

وحدك الى جف الحشا جيت بغيوم

همسات صوتك نبضة الخافق الحي

وطيوف شوفك لذة الحلم في النوم

كني شجر لا طير حوله ولا في

واقف على رمضا الزمن فيك مهموم

وانت السحاب اللي اجاذبه بيدي

وانت السراب اللي انا منْه محروم

الوقت في بعدك طوى خاطري طي

ودامك حبيبي ما على غيبتك لوم

والله لو عمري بقى منّه شوي

اهديت لك ما فيه واقول مقسوم

كان آخر ألبومات غادة رجب عام 2012، بعنوان صورتي، بينما قدمت عدة أغاني منفردة وكان من بينها «شمس الوصل»، التي أصدرتها عام 2020.

واختارت غادة رجب، أن تقوم بغناء «شمس الوصل» في بث مباشر في أول ظهور لها مع إحدى القنوات الفضائية، بعد غيابها لمدة عام ونصف بسبب الحمل والولادة.

أنجبت الفنانة غادة رجب، ابنتها الأولى «ليلى» بأواخر يناير2021، واكتمل عمرها الأول منذ عدة أيام.