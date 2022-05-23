«القومي للمرأة» عن محددات الأحوال الشخصية: «مش جايبينها من بره»

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إنه لا يمكن القبول بالمساس بأي مكتسبات حققتها المرأة في السنوات الماضية خاصة أنه خرجت بعض النداءات خلال السنوات الماضية بالنزول بسن الحضانة وإلغاء الخلع ومشاكل الاستضافة.

وأضافت مرسي في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة ON: «كل الأصوات في الفترة الماضية التي خرجت رغبة في قطع المكتسبات وبالنسبة إلى كلمة استضافة، فهي موجودة ضمن المحددات رغم اعتراضنا عليها لأن مفيش قانون في العالم بيقول لفظ استضافة لأن الأصل أن الأب يزور ابنه ولا يستضيفه، أي أننا استخدمنا الكلمة الدراجة فقط لكن نعترض عليها».

القومي للمرأة لم يرفع سقف مطالبه

ورداً على انتقادات الرجال لمحددات المجلس القومي للمرأة، إذ يرى البعض أن المجلس رفع السقف، قالت رئيس المجلس القومي للمرأة: «مرفعناش سقف المتطلبات فقط درسنا القوانين والتشريعات العربية والاسلامية كافة، والمحددات المطروحة مش جايبينها من بره يعني مثلا الحفاظ على الحقوق الفضلى للطفل دي اتفاقية موقعة عليها مصر وعن الاهلية الكاملة للمرأة موجودة في كافة التشريعات الاسلامية».

محددات القومي للمرأة مستقاة من التشريعات الإسلامية

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن كل حرف في المحددات لم يخترع بل استقى من التشريعات العربية والإسلامية وأخذنا أكثر ما يتماشى مع المجتمع المصري، لافتةً إلى أن أن المجلس على مدار ست سنوات عقد إجتماعات مهمة مع منظمات المجتمع المدي والمنظمات النسوية.