مايا مرسي تشكر «المتحدة» على مسلسلات رمضان: أعمال هتفضل للتاريخ.. برافو

وجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي لحقوق المرأة، الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على المسلسلات الدرامية التي تقدمه الشركة على قنواتها المختلفة خلال الموسم الرمضاني، والتي من أبرزها مسلسل الاختيار 3، وفاتن أمل حربي، وملف سري، العائدون، وراجعين يا هوى، وذلك على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تحية لكل القائمين على الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

واستعرضت «مرسي»، عددًا من بوسترات الخاصة بالمسلسلات التي تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، معلقة عليها: «تحية لكل القائمين على الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أولا للشراكات الفنية المتعددة، ثانيًا لأعمال فنية رجعت لينا أحساس رمضان والدراما المهمة، ثالثًا أعمال هتفضل للتاريخ وترصد واقع وتقدم حلول لمستقبل، رابعا اسعدتونا قوي برافو وكل التحية والتقدير».

أبطال مسلسل الاختيار 3

مسلسل الاختيار 3 ، بطولة النجم أحمد عز وأحمد السقا، كريم عبدالعزيز، ياسر جلال، وقرابة 200 ممثل وممثلة من بينهم خالد الصاوي، بيومى فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، سمر مرسي، أمير المصري، محمود البزاوي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، ناردين عبدالسلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات، وهو من تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.

أبطال مسلسل العائدون

مسلسل العائدون، بطولة عدد كبير من الفنانين، وهم: أمير كرارة، وأمينة خليل، محمود عبدالمغني، والسوري أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، وجيهان خليل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب» سعدي – جوهر.