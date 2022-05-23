البنك الأهلي: ماكينات ATM فرع العاصمة الإدارية تراعي ذوي الهمم

قال أيمن جمجوم، رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصري، إن البنك افتتح أول فرع صديق للبيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، إذ أن العاصمة الإدارية صديقة للبيئة وذكية، ولذلك كان يجب أن يواكب البنك هذا التطور، مؤكدًا أن فرع البنك في العاصمة الإدارية صديق البيئة من خلال التوفير في الطاقة المستخدمة، واستخدام الطاقة الشمسية بنسبة 30%، واستخدام مياه الصرف بعد المعاجلة في ري المساحات الخضراء في البنك.

أتوبيسات النقل تستخدم الغاز

وأضاف «جمجوم»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، مع إسماعيل حماد، والذي يُعرض على شاشة «Extra news»، أن فرع البنك الأهلي في العاصمة الإدارية الجديدة يستخدم الإضاءة الخارجية الطبيعية لتوفير الطاقة في الداخل، موضحًا أن أتوبيسات النقل التي تنقل العاملين في البنك تستخدم الغاز كطاقة صديقة للبيئة، مشيرًا إلى أن البنك حجمه 7 أدوار، وحجم العمالة لا يزيد عن 900 موظف، وهذا الأمر هدفه تقليل الكثافة في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ماكينات الصراف الآلي في العاصمة الإدارية تراعي ذوي الهمم

وأوضح رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصري، أن البنك الأهلي المصري هو البنك الوطني الأول، وتم اختيار موقع البنك في العاصمة الإدارية الجديدة بشكل مجاور للبنك المركزي المصري، وهذا سيؤدي إلى سرعة في الإدارة وكفاءة في التواصل اليومي، مؤكدًا أن ماكينات الصراف الآلي في العاصمة الإدارية تراعي ذوي الهمم، بحيث يقوم بالعملية المصرفية بشكل ميسر وآمن تمامًا، كما تسهل الماكينات الجديدة تعامل المكفوفين في إتمام العملية المصرفية.

البنك يطور فروعه بمعدل 50 فرعا سنويا

وأكد أيمن جمجوم، أن البنك الأهلي يطور فروعه بمعدل 50 فرعًا سنويًا، فالفرع يتم تطويره كل 10 سنوات تقريبًا، مضيفًا أن انتشار الفروع التقليدية سيستمر، لأن هناك بعض المناطق التي لم يصل إليها التطور المناسب، كما أن البنك عمل على التوسع بشكل غير تقليدي من خلال الفروع المتنقلة للانتشار داخل القرى.