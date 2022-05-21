يترقب العملاء بداية العمل في البنوك وأسعار فائدة شهادات البنك الأهلي بعد قرار رفع الفائدة 2022 غدا الأحد، باعتباره أول يوم عمل بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 2% على الإيداع والإقراض، في اجتماع الأخيرة يوم الخميس الماضي.

رفع سعر الفائدة

وكان البنك المركزي المصري، قرر في اجتماعه يوم الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس بنسبة 2%، ورفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25% من 10.25%، وزاد سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.2% من 9.25%.

ومن المنتظر أن تقوم البنوك المصرية والعاملة في السوق المصري، يوم غد الأحد، رفع أسعار الفائدة 2% على الشهادات متغيرة العائد، بعد قرار المركزي المصري رفع أسعار الفائدة.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي بعد قرار رفع الفائدة 2022 على الشهادات متغيرة العائد بعد زيادة الفائدة عليها 2% بعد قرار البنك المركزي.

البنك الأهلي

يصدر البنك الأهلي الشهادة البلاتينية 3 سنوات ذات العائد المتغير بنسبة الفائدة 11.5% بدلا من 9.5% سنويًا.

العائد على الشهادة البلاتينية 3 سنوات ذات العائد المتغير

يصرف العائد على الشهادة البلاتينية 3 سنوات ذات العائد المتغير كل ثلاثة أشهر بزيادة 0.25% عن سعر الإيداع بالمركزي.

الحد الأدنى لشراء الشهادة البلاتينية 3 سنوات ذات العائد المتغير

يبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة البلاتينية 3 سنوات ذات العائد المتغير من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وأوضح البنك المركزي أن قرار لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، هو إجراءً ضرورياً للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأضاف البنك أنه يجري استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض لما لها من تأثير على توقعات التضخم وتخطي المعدلات المستهدفة والمعلن عنها مسبقاً.