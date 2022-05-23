«البنك الأهلي»: إنشاء الحساب بشكل ذاتي في العاصمة الإدارية

قال أيمن جمجوم، رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصري، إن تصميم الفرع الجديد في العاصمة الإدارية تم إعداده بشكل مطور، بحيث يواكب كبار السن وذوي الهمم، وجميع فئات المجتمع، مؤكدًا أن البنك الأهلي المصري في العاصمة الإدارية يقدم جميع الخدمات المصرفية من إنشاء حسابات وقروض وخلافه، ولكن ما يميز البنك الأهلي المصري هو سرعة تقديم الخدمة، حيث تم تدريب الموظفين على أعلى مستوى بتقنيات حديثة للغاية.

البنك الأهلي المصري في العاصمة الإدارية يتيح الخدمات بشكل غير تقليدي

وأضاف «جمجوم»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، مع إسماعيل حماد، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن البنك الأهلي المصري في العاصمة الإدارية يتيح الخدمات بشكل غير تقليدي، حيث يتيح الفرع الجديد إنشاء الحساب بشكل ذاتي، وتقديم بطاقة الخصم بشكل فوري خلال 3 دقائق، وهذه خدمة جديدة، ومن خلال الشاشة التفاعلية يستطيع العميل أن يطلع على كافة الخدمات، والتواصل مع موظف خدمة العملاء بشكل إلكتروني.

البنك الأهلي المصري يسعى لنشر الوعي الإلكتروني

وأوضح رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصري، أن البنك الأهلي المصري يسعى لنشر الوعي الإلكتروني حتى يستخدم العملاء الخدمات الإلكترونية، من خلال تفعيل الموبايل بنك، أو المحفظة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هناك مسؤولا إلكترونيا في البنك يعمل على شرح الخدمات المقدمة للعميل بشكل إلكتروني، بحيث يستغنى العميل عن الذهاب إلى الفروع التقليدية، كما أن البنك الأهلي المصري يخدم كل شرائح المجتمع بأفضل طريقة ممكنة.