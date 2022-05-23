البنك الأهلي: نخطط لافتتاح 30 فرعا بالعاصمة الإدارية خلال 10 سنوات

قال أيمن جمجوم، رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصري، إن خدمة كبار العملاء «الأهلي بلاتينوم» في الدور العلوي بفرع العاصمة الإدارية، تتيح كافة الخدمات بأسرع وقت ممكن، كما أن البنك قام بتدريب المورد البشري على أعلى صورة ممكنة، من خلال توفير البرامج التي تتيح تقديم الخدمة بالصورة الحديثة وبأسرع شكل، موضحًا أن البنك الأهلي المصري بنك رائد في تقديمه الخدمات، ودوره الوطني يحتم عليه قيادة العملية المصرفية في العاصمة الإدارية.

هناك 400 ألف عامل يترددون على العاصمة الإدارية يوميا

وأضاف «جمجوم»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، مع الإعلامي إسماعيل حماد، الذي يُعرض على شاشة «Extra news»، أنه من المقرر أن تستوعب العاصمة الإدارية الجديدة 6.5 مليون مواطن، وهناك 400 ألف عامل يترددون على العاصمة الإدارية يوميًا، ومن الضروري أن يتواجد بنك في العاصمة لتقديم الخدمات المصرفية لهؤلاء العمال، كما أن العاصمة الإدارية ضعف مساحة القاهرة، ومن المتوقع أن يقوم البنك بإنشاء 30 فرعًا خلال الـ10 سنوات المقبلة في العاصمة الإدارية.

عدد فروع البنك الأهلي المصري يقدر بـ609 أفرع

وأوضح رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصري ، أن عدد فروع البنك الأهلي المصري يقدر بـ609 فروع، حيث يتم افتتاح 60 فرعًا سنويًا، أي بمعدل 1.25 فرع أسبوعيًا، وهذا المعدل غير متواجد على المستوى الإقليمي، موضحًا أن عدد عملاء البنك الأهلي يصلون لـ19 مليون عميل، مشيرًا إلى أن عدد زيادة العملاء سنويًا يصل لمليون عميل، مشيرًا إلى أن البنك يعمل على مخاطبة الشباب منذ دخوله إلى الجامعة، وتوفير لهم القروض، لإدخالهم المنظومة البنكية.

وأشار إلى أن البنك سيكون لديه 5 فروع مصرفية متنقلة جديدة خلال أول الشهر المقبل، وكل وحدة مصرفية ستتواجد في 10 قرى، و الانتشار سيتسمر من خلال الفروع المتنقلة، فحجم الموظفين المتواجدين في الفروع يصلوا لـ 16 ألف موظف.