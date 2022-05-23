بوسي تنشر سيشن حفل زفافها «صور»

نشرت صفحة المطربة بوسي جلسة تصوير حفل زفافها على مصفف الشعر هشام ربيع، داخل أحد الفنادق النيلية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

حفل زفاف بوسي

وظهرت بوسي في لقطات رومانسية مع زوجها هشام ربيع، وظهرت بفستان زفاف من تصميم العالمي هاني البحيري.

وتفاعل الجمهور مع سيشن بوسي وتمنى لها حياة سعيدة مستقرة.

زواج بوسي للمرة الثانية

وتعد تلك الزيجة الثانية لبوسي في حياتها، حيث تزوجت مرة واحدة من مدير أعمالها، وبعد الانفصال دخلا في مشكلات عدة على إثرها تم الطلاق، وحصلت على حكم بسجنه كما أنه نجح في الحصول على حكم ضدها، وبسببه عاشت بوسي لفترة خارج مصر.

لم يحضر والد بوسي حفل الزفاف بعد غيابه عن مناسبات عديدة في حياتها.

جدير بالذكر أنَّ بوسي قد طرحت أحدث أعمالها الغنائية «أبيع الدنيا»، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، على موقع يوتيوب والمتاجر والمنصات الإلكترونية.