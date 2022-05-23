نجوم الفن في حفل زفاف بوسي «صور»

شهد حفل زفاف الفنانة بوسي، على مصفف الشعر الشهير هشام ربيع، حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

وحضر حفل زفاف بوسي عدد من الفنانين أبرزهم، مني عبد الغني، مصطفى حجاج، شريف باهر، ناصر سيف، لمياء عبد الحميد، المطرب حكيم، ريم البارودي، هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح، وفاء عامر وزوجها، ميرهان حسين، محمد فؤاد، محمد نور، كاريكا، حمادة هلال.

رقص دينا في حفل زفاف بوسي

وحضرت الفنانة دينا حفل زفاف بوسي وقامت بالرقص مجاملة لصديقتها وزوجها.

إطلالة بوسي في حفل الزفاف

وظهرت بوسي خلال حفل الزفاف بإطلالة لفتت الأنظار كالأميرات حيث ارتدت فستانا من تصميم هاني البحيري، وحرصت خلال حفل الزفاف على التفاعل مع جميع الفنانين الذين حضروا الحفل.

والد بوسي ينفي معرفة موعد زفاف ابنته

قال محمد شعبان، والد الفنانة بوسي، في تصريحات لـ«الوطن»، «أنا مش هتكلم خالص، عشان مش عاوز أعكنن عليها وهي فرحها النهاردة، بنتي معزمتنيش ولا حد كلمني عشان أحضر الفرح، مصفف الشعر هشام ربيع لم يتقدم لطلب يد ابنتي من الأساس».