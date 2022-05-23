مايا مرسي عن محددات استضافة الطفل: «ميكونش الأب بيضرب الأم»

كشفت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عن محددات وضعها المجلس القومي للمرأة لاستضافة الأب لطفلة، قائلة إنه يجب أن يكون هناك إثبات بأن الالتزامات المادية جرى دفعها، وبيان وجود وظيفة ثابتة، ومعلومات دائمة ومحل إقامة دائم، «ميكونش أب بيتنقل من مكان لمكان».

الالتزام بوجود وظيفة ومحل إقامة دائم

وأوضحت مايا مرسي خلال استضافتها ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه من بين المحددات الإقرار بعدم السفر أو تغيير اسم الصغير إلا بموافقة الطرفين، وإثبات خلو المستضيف من أي آفة عقلية أو مخدرات أو مشكلات نفسية أو وجود عنف أسري، «مينفعش أدي الطفل لأب كان بيضرب الأم في وجود الطفل نفسه، احنا عقدناه كدة».

ولفتت إلى أن من بين المحددات أيضا إثبات توفير المكان المناسب للطفل وتوفير العناية اللازمة خلال الاستضافة، وخلو سجله الجنائي من أي سوابق جنائية، مردفة: «دي محددات بسيطة واعتقد المفروض تبقى طبيعية وموجودة في أي أب».

وأفادت بأن حق الكد والسعاية يمثل سنوات من الثروة المشتركة بعد الطلاق هو مبدأ مطبق في الشريعة الاسلامية وطبقه أمير المؤمنين عمر إبن الخطاب.

وواصلت: «تسمى رداً على صرخة إمرأة وقتها حيث كانت إمرأة شريكة لزوجها في التجارة وعندما مات زوجها باتت مهددة بأنها لن تحصل سوى على الميراث رغم الثروة المشتركة ولذا قرر أمين المؤمنين وقتها منحها حقها في التجارة المشتركة فضلاً عن حقها الشرعي في الميراث».

وضع حق الكد والسعاية في القانون

وتابعت: «حق الكد والسعاية يخص فقط الثورة المتراكمة والمشكلة بعد الزواج مش واحدة معاها فلوس قبل الزواج فقط الثروة التي تكونت بعد الزواج لأي من الطرفين ولكن الاغلبية القصوى هي ثروات تخص الرجال وهي موجودة في الشريعة».

وردا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: «المادة دي لو اتحطت في القانون تعدي؟»، لترد مايا مرسي قائلة: «لو ماتحطتش في قانون تتحط في عقد الزواج كون الأخير مش محتاج قانون لكن محتاجه قرار من وزير العدل وممكن يتعمل من الصبح في وثيقة الزواج والناس تعلم على الشروط زي عدم الزواج من أخرى أو الكد والسعاية ودي قسيمة الزواج وهو قرار وليس قانون».