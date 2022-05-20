شقيق ضحايا الميراث في كفر الشيخ: «عمي خلص على إخواتي بسبب الطمع»

مأساة إنسانية تعيشها أسرة بإحدى قرى مركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، بعدما فقدت تلك الأسرة المكلومة شقيقين في لحظة واحدة على يد عمهما بسبب الطمع في الميراث، لتقف الأم عاجزة عن فعل شيء، وكأن الحياة توقفت لحظة مقتل نجليها.

عبد العزيز الحنفي، شقيق القتيلين «عبد المجيد» و«السيد»، وقف أمام هيئة الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، باكيا ومطالبا بالقصاص العاجل والعادل لشقيقيه اللذين راحا غدرا نتيجة لطمع عمهما «عمي خلص على إخواتي بسبب الطمع في الميراث، اللحظة دي الحياة بالنسبالنا توقفت، مش قادرين نستوعب اللي حصل».

لم تجف دموع الأخ المكلوم أمام المحكمة ولحظة مرافعته مطالبا بحق شقيقيه «إخواتي راحوا في غمضة عين، عمي أطلق وابلا من الرصاص عليهما في الأرض الخاصة بجدي واللي هي ميراثنا، لم تشفع توسلات إخواتي أمام عمي، عمي استحوذ على كل ما نملك، وبيرمي لينا الفتافيت ومش عاجبه، استولى على 4 ملايين جنيه وسيارتين و28 فدانا».

شقيق القتيلين: عاوزين القصاص العادل

وقال شقيق القتيلين: «كنا بنطالب بحق ربنا في الميراث، والمفروض أنه كبير العيلة، وأول واحد لازم يدي لكل واحد حقه، ورفض إعطاء الحق لنا، وتربص بنا وبأمي بعدما أذاقها المرار على مدار 33 عالما».

وعن واقعة القتل، قال عبد العزيز: «إخواتي رايحين الأرض اللي هي أرض ميراث من جدي، وبيتكلموا معاه بشكل ودي فرفض وذهب ليأتي بالسلاح، وجاء ببندقية وأطلق وابلا من الرصاص بـ5 طلقات أصابت قلبي إخواتي الإثنين، وكاميرات المراقبة أثبتت ذلك، ووالدي حاول إنقاذ إخواتي، فكان جزاءه الضرب بالفأس».

وأضاف: «جالنا تليفون ومكنتش مصدق، روحنا جري ولقيت إخواتي غرقانين في دمهم، وقضي الأمر، وأسرتي اتدمرت بسبب طمع عمي».

العم استغل إعاقة والد القتيلين وباع أملاكه

وتابع شقيق القتيلين: «عمي استغل إن والدي من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعمل توكيل مزور وباع كل ما نملك وخد 28 فدانا، والفدان يعادل مليون جنيه مصري».

وقف الرجل الكبير وهو من ذوي الهمم، منحني الظهر داخل قاعة المحكمة، لينهمر في البكاء ويتحدث ويقوم ابنه بالترجمة له لأنه أصم، مطالبا بحق نجليه اللذين ماتا في لحظة غدر من شقيقه: «أخويا استولى على أرضي وميراثنا، وباع كل حاجة بتوكيل مزور، وطالبنا بحقنا في مجالس عرفية ورفض، ولما قعد لم يخضع لحكم الجلسة العرفية، وفضّل الدم وقتل ولادي».

تأجيل نظر القضية لاستكمال مرافعة المدعين بالحكم المدني

ونظرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، القضية المتهم فيها «محمد .ع»، 48 عاما، ونجله «أحمد»، 19 عاما، حيث قاما بإطلاق وابلا من الأعيرة النارية تجاه نجلي شقيق الأول وهما «عبد المجيد أحمد الحنفي» وشقيقه «السيد»، ويقيمان بقرية الغبايشة بدائرة مركز سيدي سالم، وذلك بسبب الخلاف على مزرعة سمكية وميراث، وأجلت القضية ليوم 11 يونيو المقبل.

يذكر أن المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهما في اليوم العاشر من شهر يوليو من عام 2021 بدائرة مركز سيدي سالم، قتلا المجني عليهما، نجلي شقيق الأول، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلهما، إثر خلافات معهما على الإرث، وذلك داخل المزرعة السمكية.