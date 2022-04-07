من هي فداء كيوان التي تم الحكم عليها بالإعدام في الإمارات؟

أثار خبر الحكم بإعدام المتهمة الفلسطينية التي تدعى فداء كيوان اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما شغل الحكم تفكير الشارع الفلسطيني، ويشار إلى أنّ محكمة إماراتية قد أصدرت يوم الثلاثاء الماضي حكمًا بالإعدام على الشابة الفلسطينية فداء كيوان، بعد إدانتها بـ«الإتجار بالمخدرات»، وقالت المحكمة إنه تم العثور على نصف كيلوغرام من مادة الكوكايين في الشقة التي تقيم فيها.

أبرز المعلومات عن فداء كيوان

- فداء كيوان هي شابة فلسطينية تنحدر أصولها من مدينة حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

- تبلغ فداء كيوان من العمر 43 عامًا.

- تمتلك استوديو تصوير في مدينة حيفا.

- سافرت إلى دبي للعمل بدعوة من أحد معارفها الفلسطينيين قبل عام.

- تعمل في مجال تصميم الغرافيك.

- تم القبض على فداء كيوان بعد فترة وجيزة من وجودها في الإمارات، وتحديدًا في 17 مارس 2021.

- تمت إدانة فداء كيوان بحيازة المخدرات والإتجار بها وحكم عليها بالإعدام.

- نفت عائلتها التهم وقالوا إنها تعرّضت لما يشبه «الكمين».

- بعد الحكم أضربت فداء كيوان عن الطعام.

- أطلق ناشطون فلسطينيّون وحقوقيّون حول العالم حملة للتضامن مع فداء والدعوة إلى إطلاق سراحها.

عائلة فداء كيوان تصدر بيان بعد حكم الإعدام

وكانت عائلة فداء كيوان قد أصدرت بيان فور الحكم بإعدامها قالت فيه إن نجلتهم حصلت على فرصة عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودخل أحد الأشخاص ذو علاقة بالعمل الذي حصلت عليه، لينسق مع مدير أعمالها، إلا أنه بعد فترة من مجيء هذا الشخص، اقتحمت الشرطة الإماراتية شقتها واعتقلتها، واتهمتها بحيازتها المخدرات والمتاجرة بها.

وتضمن البيان التعريف بفداء كيوان حيث أوضح أنها شابة، كما يعرفها ويشهد لها العشرات من أصدقائها، ناشطة وصاحبة مسيرة مهنية غنية وناجحة، وساهمت في تنظيم العديد من المعارض الفنية لتقارب الحضارات العربية والتعريف بها واكتساب مهارات جديدة تتمكن من خلالها الاستفادة بها في مسيرتها المهنية.