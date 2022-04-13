مصر تعزي الفلبين في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية

أعربت مصر عن خالص تعازيها لجمهورية الفلبين الصديقة إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن عاصفة ضربت مناطق عديدة من البلاد، مما أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين.

مصر تواسي الفلبين وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين

كما قدمت مصر حكومةً وشعباً صادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الفلبين ولأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل لكل المُصابين، ومؤكّدةً وقوفها بجوار الفلبين في هذا الظرف الأليم، وفق بيان أصدرته وزارة الخارجية.