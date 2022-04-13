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محمود مسلم

مصر تعزي الفلبين في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية

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الوطن
01:14 م | الأربعاء 13 أبريل 2022
الخارجية

الخارجية

أعربت مصر عن خالص تعازيها لجمهورية الفلبين الصديقة إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن عاصفة ضربت مناطق عديدة من البلاد، مما أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين.

مصر تواسي الفلبين وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين

كما قدمت مصر حكومةً وشعباً صادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الفلبين ولأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل لكل المُصابين، ومؤكّدةً وقوفها بجوار الفلبين في هذا الظرف الأليم، وفق بيان أصدرته وزارة الخارجية.

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