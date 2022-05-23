زلزال بقوة 5.5 درجة ريختر يضرب منطقة «هوكايدو» اليابانية

ضرب زلزال قوي، بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، منطقة «هوكايدو» الواقعة في أقصى شمالي اليابان، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار مادية أو بشرية.

الهزة وقعت عند التقاء دائرة عرض 41.257 شمالا مع خط طول 143.062 شرقا

وأوضحت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، أنَّ الزلزال وقع على عمق أكثر من 30 كيلومترا، مشيرة إلى أن الهزة وقعت عند التقاء دائرة عرض 41.257 شمالا مع خط طول 143.062 شرقا.

زلزال بقوة 6 درجات يضرب منطقة قريبة من «هونشو»

وأمس الأحد، أعلن مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن زلزالا بقوة 6 درجات هز منطقة قريبة من الساحل الشرقي لجزيرة «هونشو» اليابانية، مشيرا إلى أن الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترا، وفقا لما ذكرته صحيفة «الاتحاد» الإماراتية.

من جانبها، أوضحت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، أنه تم تحديد مركز الزلزال، على عمق 16.84 كيلو متر عند التقاء دائرة عرض 33.2415 درجة شمالا وخط طول 141.4509 درجة شرقا، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء.

وفي 18 مايو الجاري، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر شواطئ جزيرة «هونشو» اليابانية، وقالت وكالة «الأرصاد الجوية» اليابانية، إن الهزات الأرضية وقعت على عمق 5 كيلومترات تحت سطح الأرض، وفقا لما ذكرته صحيفة «المدينة» السعودية.

وفي 16 مارس الماضي، ضرب زلزال قوي بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر، شمال شرقي اليابان، ما أدى إلى قطع الكهرباء عن مليوني منزل، في ذلك الوقت، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».