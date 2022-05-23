الرئيس الأمريكي: جدري القرود لا يمثل نفس تهديد كورونا ونعمل على تطوير لقاح

قال الرئيس الأمريكي، «جو بايدن»، إنّ جدري القرود لا يمثل نفس التهديد الذي مثله فيروس كورونا، وفقا لنبأ عاجل أوردته قناة «العربية»، وأضاف «بايدن»، أن الولايات المتحدة تعمل على تطوير اللقاحات للتعامل مع جدري القرود وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، ارتفاع إصابات جدري القرود إلى 93 حالة وبلغ عدد الدول التي سجلت إصابات بالفيروس نحو 15 دولة.

15 دولة سجلت إصابات بجدري القرود

وكان الرئيس الأمريكي حذر أمس من احتمال انتشار المرض، ووصفه بأنه مقلق، قائلا خلال زيارته لكوريا الجنوبية وقبل التوجه إلى اليابان: «نعمل في الوقت الراهن من أجل التوصل إلى اكتشاف علاج وتطوير لقاحات لهذا المرض، إذا كان له علاج أو لقاح»، فيما أعلن الرئيس الأمريكي شراكة اقتصادية جديدة في آسيا والمحيط الهادئ تشمل 13 دولة ضمن خطط البيت الأبيض لاستعادة النفوذ في تلك المنطقة الحيوية.

«بايدن»: الصين تلعب بالنار بشأن تايوان

وأعلن «بايدن»، عن تضامن الولايات المتحدة مع تايوان فيما تواجهه من مخاطر جرّاء السياسية الصينية في المنطقة، لافتا إلى أن أمريكا مستعدة للدفاع عن تايوان في وجه أي غزو صيني، وتابع قائلا: «الصين تلعب بالنار بشأن تايوان»، كما تطرق الرئيس الأمريكي إلى الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها والهدف منها، مشيرا إلى أن «بوتين»، يحاول القضاء على الهوية الأوكرانية ويجب أن يدفع الثمن لفترة طويلة.