بايدن: روسيا انتهكت القانون الدولي بشكل صارخ في أوكرانيا وأي رهان ضدنا خاسر

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن أي لقاء مع رئيس كوريا الشمالية يعتمد على مدى جديته، قائلا: «مستعدون للعمل مع كوريا الجنوبية لنزع السلاح النووي لبيونج يانج بالكامل».

وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس كوريا الجنوبية، ونقلته قناة «العربية»، أن حرب بوتين ضد أوكرانيا ليست مسألة خاصة بأوروبا، مؤكدا أن روسيا انتهكت القانون الدولي بشكل صارخ في أوكرانيا.

ونوه بايدن إلى أن الاقتصاد الأمريكي سينمو بنسبة أكبر من اقتصاد الصين لأول مرة منذ عقود، مؤكدا أن أي رهان ضد الولايات المتحدة هو رهان خاسر، والاقتصاد الأمريكي في وضع قوي وسينمو بطريقة سريعة.

بايدن: الاقتصاد الأمريكي سينمو بنسبة أكبر من اقتصاد الصين لأول مرة منذ عقود

وأشار بايدن، إلى أن التحالف مع كوريا الجنوبية أقوى من أي وقت سابق

من جانبه، قال رئيس كوريا الجنوبية، إنه يجب حل المأساة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا بشكل سريع،قائلا: «نبحث مع الولايات المتحدة شراء معدات دفاعية».

وأضاف رئيس كوريا الجنوبية، «ملتزمون بحفظ السلام في شبه الجزيرة الكورية وندعو بيونج يانج للتعاون».

وأكد رئيس كوريا الجنوبية، «مستعدون لمساعدة كوريا الشمالية في مواجهة تفشي كورونا»، لافتا إلى أن باب الحوار مع كوريا الشمالية يبقى مفتوحا إذا نزعت سلاحها النووي.

كوريا الجنوبية: الحوار مع كوريا الشمالية يبقى مفتوحا حال نزع سلاحها النووي

ونوه رئيس كوريا الجنوبية، إلى أنه اتفق مع الرئيس الأمريكي على أهمية الردع القوي لكوريا الشمالية، قائلا «أشجع كوريا الشمالية على التقدم والانخراط في الحوار».

وأشار رئيس كوريا الجنوبية، إلى أن التحالف مع الولايات المتحدة يقدم نموذجا يحتذى به ونبحث معها التعاون في مجال أشباه الموصلات.

وتعتزم الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية توسيع المناورات العسكرية لمواجهة تهديد بيونج يانج.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كوريا الجنوبية، أمس، في مستهل جولة آسيوية، يلتقي خلالها بقادة الهند واليابان وأستراليا فيما يعرف باسم تحالف «كواد»، والذي يهدف إلى الحد من تمدد النفوذ الصيني في المنطقة.