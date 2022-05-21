عاجل.. روسيا تضع بايدن وبلينكن على لائحة الشخصيات الممنوعين من دخولها

أفادت شبكة «سكاي نيوز» عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، بأنّ روسيا أضافت الرئيس الأمريكي جو بايدن، وووزير خارجيته أنتوني بلينكن، إضافة إلى مدير جهاز الاستخبارات الأمريكية، على لائحة الشخصيات الممنوعة من دخول روسيا.

روسيا تفرض عقوبات على 26 شخصية كندية

وتأتي تلك الخطوة كرد روسي على العقوبات الأمريكية التي فُرضت ضد موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي شنتها موسكو لنزع السلاح من أوكرانيا والقضاء على النازيين الجدد، إلا أن الغرب رفض تلك الأسباب.

وقرر الغرب فرض حزمات من العقوبات على موسكو، فيما ردت روسيا بأخرى مماثلة كان آخرها فرض عقوبات على 26 شخصية كندية على رأسهم زوجة رئيس الحكومة.