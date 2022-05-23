ضعف الإنتاج يهبط بصادرات القمح الكندي.. «خامس أكبر منتج عالمي»

أظهرت البيانات الصادرة عن لجنة الحبوب الكندية، أنّ صادرات كندا من القمح العادي تراجعت بنسبة 44% على أساس أسبوعي إلى 186.600 طن متري في الأسبوع المنتهي في 15 مايو، مقابل 334.600 طن متري في الأسبوع السابق، في وقت تعد فيه كندا خامس أكبر منتج للقمح عالميا.

وظلت صادرات القمح الشائعة للسنة التسويقية 2021-22 (أغسطس - يوليو) حتى 15 مايو الحالي، منخفضة بشكل حاد خلال العام، ومن 1 أغسطس 2021 وحتى 15 مايو 2022، شحنت كندا 9 ملايين طن متري من القمح العادي، أي أقل بنسبة 44% عن العام السابق.

ارتفاع صادرات القمح الكندي 10%

كما أظهرت البيانات أنّ صادرات القمح القاسي الكندي في الأسبوع المنتهي في الأول من مايو، ارتفعت بنسبة 10% إلى 47300 طن متري من 43200 طن في الأسبوع السابق.

وبلغ إجمالي صادرات القمح الصلب خلال الفترة من 1 أغسطس 2021 إلى 15 مايو 2022 نحو مليوني طن متري، بانخفاض 61% تقريبًا على مدار العام. وبحسب التقرير، فإنّه في العام المالي 2020-2021، صدرت كندا ما مجموعه 26.4 مليون طن من القمح، ومع ذلك، ظلت الصادرات ضعيفة حتى الآن في 2021-2020 من العام المالي 2018 بسبب ضعف الإنتاج ونقص الفائض القابل للتصدير.

وسبق وتوقعت وكالة الزراعة والأغذية الزراعية في كندا، ارتفاع إنتاج القمح في كندا إلى 21.6 مليون طن متري. ويُنظر إلى إنتاج كندا من القمح في الفترة 2021-2022 على أنّه أدنى مستوى له منذ أكثر من 14 عامًا بسبب الصيف الدافئ والجاف.

أسعار القمح الكندي

وقال متعاملون إنّ أسعار تصدير القمح الكندي تراجعت بشكل حاد بعد ارتفاعها خلال الأسبوع المنتهي في 20 مايو، ومع ذلك، ظلت الأسعار مرتفعة بنسبة 5% تقريبًا خلال الشهر، مشيرين إلى أنّ الأسعار ارتفعت بشكل حاد في أعقاب الحظر الهندي على صادرات القمح.

وأوضحت مذكرة بحثية لـ«ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس»، أنّ متوسط ​​أسعار القمح ارتفع في جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع الماضي، ويرجح أن تؤدي القيود الأخيرة على صادرات القمح من الهند، إلى تشديد الإمدادات العالمية على الأقل في الأسابيع القليلة المقبلة.

وفرضت الهند، التي ظهرت كمورد رئيسي للقمح في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، قيودًا على الصادرات في 13 مايو. ووفقًا لبيانات «ستاندرد آند بورز»، تم تقييم 13.5% من القمح الكندي الغربي الأحمر الربيعي، عند 491.63 دولارًا للطن المتري في 20 مايو، بانخفاض 20.77 دولار في اليوم.