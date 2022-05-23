شون وصوامع كفر الشيخ تستقبل 188 ألف طن قمح من المزارعين

استقبلت شون وصوامع كفر الشيخ اكثر من 188 ألف طن قمح من المزارعين منذ بدء موسم التوريد وذلك من خلال 23 موقعا مجهزا لاستلام القمح .

وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، إن هناك لجانا مشكلة منتشرة في المواقع والشون والصوامع لاستلام الأقماح المحلية خلال الموسم الجاري.

فتح موقعين جديدين لاستلام القمح في كفر الشيخ

وأضاف «الهابط»، في بيان له، أنه جرى فتح موقعين جديدين ليصبح الإجمالي 23 موقعا تابعا للجهات المسوقة، والتابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ، وسط متابعة لحظية من محافظ كفر الشيخ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.

وتابع المتحدث باسم مديرية التموين في كفر الشيخ، بأنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين، لمتابعة الشون والصوامع، خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ.

انتظام صرف مستحقات المزارعين

كما شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية، مشيرا إلى أن إجمالي الكميات الموردة منذ بداية الموسم في أول أبريل الماضي حتى صباح اليوم الاثنين بلغ نحو 188149 طنا و68 كيلو جراما.

يذكر أن مهمة لجان الفرز والاستلام تتمثل في استلام القمح وفرزه، ثم أخذ عينة متجانسة وخلطها لتكون عينة واحدة، ثم تحديد درجة النقاوة لتحديد سعر حوافز أردب القمح للمزارعين.