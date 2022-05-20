شون وصوامع كفر الشيخ تستقبل 170 ألف طن قمح منذ بداية موسم الحصاد

استقبلت شون وصوامع كفر الشيخ، أكثر من 170 ألف طن قمح من المزارعين، وذلك منذ بدء موسم توريد القمح في أبريل الماضي.

وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن لجان الفرز والاستلام متواجدة على مدار فترات تسليم القمح للشون والصوامع وخلال موسم توريد القمح، حيث يقوم أعضاؤها باستلام القمح وفرزه لتحديد درجة النقاوة وسعر الأردب، مضيفا أنهم يأخذون عينة متجانسة من كل أجولة القمح لتكوين عينة واحدة لتحديد درجة النقاوة.

21 موقعا لاستلام الأقماح في كفر الشيخ

وأضاف المتحدث باسم مديرية التموين في كفر الشيخ، أن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2022 الحالي، يتم من خلال 21 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ، وسط متابعة محافظ كفر الشيخ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية داخل الشون والصوامع ومواقع الاستلام.

وأوضح «الهابط»، أنه جرى استلام 170231 طنا و271 كيلو منذ بداية الموسم في أبريل الماضي، وحتى صباح اليوم الجمعة.

وتابع أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم توريد القمح، والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها، وفقا لتوجيهات محافظ كفر الشيخ.

انتظام صرف مستحقات المزارعين

وأشار المتحدث باسم مديرية التموين في كفر الشيخ، إلى أنه جرى التشديد على مديري الإدارات التموينية ومسؤولي الشون والصوامع على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين، بما لا يتجاوز الفترة المقررة من وزير التموين والتجارة الداخلية، وهي 48 ساعة.