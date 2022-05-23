أنباء عن تسريب امتحان الرياضيات للصف الأول الثانوي.. والتعليم تحقق

تداولت صفحات الغش عبر موقع تليجرام، أجزاء من أسئلة زعمت أنّها من امتحان الرياضيات للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2022، وذلك بعد انطلاق الوقت الأصلي للامتحان بدقائق.

تسريب إجابات امتحان الرياضيات

وبعد دقائق من نشر ورق الأسئلة، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تليجرام إجابات امتحان الرياضيات، الذي يؤديه الطلاب الآن ورقيا وإلكترونيا داخل اللجان.

وأكدت الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنّ الغرفة ترصد جميع الأوراق المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وتتحقق منها، وهي ذات الأسئلة الموجودة مع الطلاب الآن باللجان الامتحانية.

تطبيق أقصى عقوبة على الطلاب الغشاشين

وأوضحت الغرفة، أنّه حال التأكد من ورق الأسئلة سيتم الوصول إلى الطلبة الذين صوروا ورق الأسئلة، من خلال الباركود الخاص بكل طالب والموجود على أجهزة التابلت، مؤكدة أنّه سيتم تطبيق أقصى عقوبة على الطلاب الغشاشين وفقا لقانون مكافحة الغش.