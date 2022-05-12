محظورات داخل اللجان في امتحان الصف الأول الثانوي 2022.. تعرف عليها

أصدرت عدد من المديريات التعليمية، خطاباً للمدارس الثانوية شمل عدة محظورات للطلاب في امتحان الصف الأول الثانوي 2022، للفصل الدراسي الثاني والذي بدأ أمس الأربعاء وفقاً للجدول الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحانات الصف الأول الثانوي.. منع تقسيم الشاشة أو الخروج من الامتحان

وأكدت المديريات التعليمية في تعليماتها لطلاب أولي ثانوي، بمنع تقسيم الشاشة أو الخروج من الامتحان أو فتح أي مصدر خارجي للمعلومات «كتب - مذكرات - ملازم»، خلال فترة أداء الامتحان، وعدم الخروج من الامتحان لأي سبب مما سبق لأن ذلك سيؤدي إلى قلق الامتحان الخاص به واعتبارها محاولة غش.

محظورات للطلاب في امتحان الصف الأول الثانوي 2022

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية محظورات للطلاب في امتحان الصف الأول الثانوي 2022 وهي كالتالي:-

- عدم تصوير أو تداول الامتحانات الالكترونية بأي شكل من الأشكال سواء كان التداول بشكل كامل أو بشكل جزئي واعتبار أن هذا الأمر يحمل الطالب مسئولية.

- استلام كلمة سر الاختبار من ملاحظ اللجنة والحفاظ على سريتها وعدم نشرها أو مشاركتها مع اي من الزملاء حيث أنها مسئولية الطالب وأنها خاصة به وحده.

- التأكد من كتابة كود وكلمة سر الامتحان بشكل صحيح.

- مراقبة زمن الامتحان والانتهاء من إجابة جميع أسئلة الامتحان ومراجعة الإجابة قبل انتهاء زمن الاجابة المخصص.

- التأكد من الإجابة عن جميع أسئلة الامتحان ثم الضغط على submit أو تسليم قبل الخروج اللجنة لضمان تسليم الاختبار بنجاح.

- ممنوع الخروج من اللجنة بالتابلت لحل أي مشكلة فنية بمر لكن يتم ابلاغ الملاحظ لاتخاذ اللازم.

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، يوم السبت 15 مايو 2022 امتحان الكيمياء والجغرافيا للفصل الدراسي الثاني 2022 ورقياً والكترونيا، بلجان مؤمنة بالمدارس المجهزة الكترونياً للامتحان.