طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان الرياضيات ورقيا وإلكترونيا اليوم

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين 23 مايو، امتحان مادة الرياضيات للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021/2022، ورقياً والذي يشمل الأسئلة المقالية وإلكترونياً ويتضمن الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد) بلجان مؤمنة ومراقبة بمدارس مجهزة تكنولوجيا لاستخدام التابلت.

طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الرياضيات

يبدأ الامتحان الورقي لطلاب أولى ثانوي بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة الفترة الصباحية في الساعة الثامنة صباحاً ويستمر لمدة ساعة، فيما يبدأ الامتحان الكتروني في الساعة التاسعة وربع ويستمر لمدة ساعتين.

فيما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس غير المجهزة الامتحان خلال الفترة المسائية بالمدارس المجهزة ويبدأ الامتحان الساعة الثانية عشرة ظهراً.

تسليم الطلاب ورقة المفاهيم بداية الامتحان

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم عقد الامتحانات بلجان مؤمنة ومراقبة، وسط اجراءات احترازية ووقائية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد لحماية الطلاب والمعلمين والعاملين باللجان الامتحانية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة امتحانات الرياضيات للصف الأول الثانوي تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، وفقاً لمواصفات المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشيراً إلي أنه سيتم تسليم الطلاب ورقة المفاهيم بداية الامتحان مع ورقة الأسئلة.

وأكدت الوزارة، أن الغرفة المركزية بوزارة التعليم، تتابع سير الامتحانات مع غرف العمليات بجميع المديريات التعليمية، للتأكد من سير الامتحانات بانتظام وفقاَ للقواعد والتعليمات.

مواصفات الأسئلة المقالية لمادة الرياضيات لأولى ثانوي

حدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مواصفات الأسئلة المقالية لمادة الرياضيات للصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الثاني 2022 وهي كالتالي:

- عدد الأسئلة لمادة الرياضيات للصف الأول الثانوي 5 أسئلة.

- الدرجة الكلية للأسئلة المقالية بامتحان الرياضيات 12.

- 60 دقيقة زمن الإجابة علي الأسئلة المقالية .