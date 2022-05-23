قصة تمساح المنوفية.. من الهروب لترعة حتى الاستقرار في حديقة الحيوان

تمساح المنوفية تصدر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لأكثر من 24 ساعة، وأصبح «تريند» يبحث عنه الجميع، بعدما أثار ذعر أهالي كفر المصيلحة بحي شرق مركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، عقب مشاهدتهم له أثناء هروبه من صاحبه وسقوطه داخل ترعة العرب بشبين الكوم.

وحدثت الهروب أثناء قيام أحد الشباب من معتادي تربية الحيوانات الغريبة بترييض التمساح، والذي شوهد معه أيضا منذ 4 أيام ولكن كان بحوزة صاحبه، حتى سقط منه بمسقى ترعة العرب وفر هاربا منه.

الأهالي يبلغون الشرطة بهروب تمساح المنوفية

وفور رؤية الأهالي لواقعة هروب التمساح، أسرعوا لإبلاغ الشرطة، وعلى الفور تحركت كل أجهزة المحافظة للعثور عليه، إذ تشكلت لجنة من مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، كما كرّس حي شرق شبين الكوم بمحافظة المنوفية كل جهوده لتحقيق هذا الهدف، فيما تمركزت قوات شرطة على جانبي ترعة العرب.

إجراءات ضبط تمساح المنوفية داخل ترعة العرب

ووضعت إدارة الري والموارد المائية بمحافظة المنوفية حواجز على جانبي ترعة العرب، لإحكام السيطرة على تمساح المنوفية، فضلا عن تصفية المسقى من المياه لخفض منسوبها ورؤية التمساح الهارب.

وفي السياق ذاته، تم الاستعانة بصيادي محافظة المنوفية المهرة، ليتم السيطرة على التمساح، والذي تسلمة مركز شرطة شبين الكوم.

نقل التمساح لحديقة الحيوان بالجيزة

وذكر الدكتور أحمد أبو بكر، مدير الإدارة العامة لشؤون البيئة، بديوان عام محافظة المنوفية، أنه تم السيطرة على تمساح المنوفية عقب استعانة شرطة المسطحات المائية بمديرية أمن المنوفية بعدد من الصيادين المهرة، لافتا إلى تسليم التمساح لقطاع المحميات بوزارة البيئة تمهيدا لتسليمه إلى حديقة الحيوانات بالجيزة.

وسادت حالة من السعادة العارمة بين المواطنين فور العثور على تمساح المنوفية، حيث تم طمأنتهم وإزالة حالة الذعر بينهم.