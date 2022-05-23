ارتفاع أسعار البترول عالميا مع بداية التعاملات.. وتوقعات بالزيادة بسبب الصين

شهدت العقود الآجلة لأسعار البترول العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الاثنين في بداية تداولات الأسبوع الحالي، إذ ارتفع خام غرب تكساس الوسيط فوق 111 دولارا للبرميل، وخام برنت العالمي ارتفع إلى 114 دولارًا للبرميل.

ضغط على سوق النفط العالمية

وقالت تقارير لمزود البيانات الاقتصادية «تريدينج إيكونوميكس»، إنَّ أسعار النفط جاءت مستفيدة من مكاسب الجلستين الماضيتين، إذ تهدد التوقعات بزيادة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة وآمال عودة الطلب في الصين بالضغط على سوق النفط العالمية الضيقة بالفعل.

وظلت أسعار البنزين والديزل في الولايات المتحدة عند مستويات قياسية مع اقتراب موسم ذروة القيادة في الولايات المتحدة، الذي يبدأ تقليديًا في عطلة نهاية الأسبوع ليوم الذكرى في نهاية مايو وينتهي في عيد العمال في سبتمبر.

وأظهرت بيانات التنقل أنَّ المزيد من الأشخاص كانوا على الطرق في أماكن مثل الولايات المتحدة رغم ارتفاع تكاليف الوقود.

خفض قيود الأغلاق في الصين ستنعش من الطلب عليه

في مكان آخر، واصل التجار تتبع وضع Covid في الصين، إذ أنّه من المقرر إعادة فتح شنغهاي في 1 يونيو بينما أبقت الحالات القياسية في بكين الأسواق في حالة تأهب.

ويتوقع المستثمرون انتعاشًا في الطلب الصيني على النفط مع بدء إجراءات تخفيف القيود على الحركة ومع بدء إجراءات التحفيز.

ووصلت أسعار البترول العالمية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147.27 في يوليو من عام 2008.

من المتوقع أن يتمّ تداول النفط الخام عند مستوى 114.25 دولار أمريكي للبرميل بنهاية هذا الربع، بالنظر إلى المستقبل، نقدر أنَّه سيتمّ التداول عند 127.04 في غضون 12 شهرًا.