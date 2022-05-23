8 مستندات للتأمين على العمالة غير المنتظمة بشهادة الميلاد والبطاقة

أكّدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنَّ هناك العديد من الخطوات للتأمين على العمالة غير المنتظمة ومدّ الحماية التأمينية لهم، لافتًا إلى أنَّ العمالة غير المنتظمة تشمل العديد من الفئات ومنها «ماسحو الأحذية، والباعة الجائلون، ومنادو السيارات، وعمال التراحيل، ومحفظو القرآن الكريم، والمرتلون وغيرهم من خدام الكنيسة، والعاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والبساتين، وملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك».

خطوات اشتراك العمالة غير المنتظمة بمنظومة التأمينات

وأشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على الموقع الرسمي لها، إلى أنَّ هناك العديد من الخطوات للتأمين على العمالة غير المنتظمة تتمثل فيما يلي:

أول خطوة هي تقدم العامل غير المنتظم إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته، وملء نموذج مؤمن عليه «نموذج رقم 1»، وإرفاق المستندات التالية به:

1- تقديم صورة من شهادة الميلاد المميكنة للشخص.

2- تقديم صورة لبطاقة الرقم القومي.

3- يقدم العامل غير المنتظم طلب اشتراك مؤمن عليه إذا كان من العاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1).

4- تقديم صحيفة البيانات الأساسية، وملء نموذج رقم «3» في حالة وجود مدد سابقة.

5- يقدم الشخص بيان بمدد الاشتراك السابقة في التأمينات أو مدى استحقاقه معاش آخر وذلك وفقاً للنموذج رقم «4».

6- يتم تقديم تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

7- تقديم شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

8- تقديم بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.

ولفتت هيئة التأمينات الاجتماعية إلى أنَّ عامل اليومية يخضع لقانون التأمين الاجتماعي، مشيرًا إلى أنَّ الاشتراكات التأمينية تحسب على أساس ما استحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر على قدر عدد أيام العمل، مع مراعاة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.