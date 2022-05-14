إحالة معلم بالغربية للتحقيق.. سرب امتحان اللغة العربية عبر «واتساب»

أحالت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية معلمًا بشبرا الخيمة التعليمية للتحقيق لقيامه بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية في أثناء الامتحان ونشره على إحدى المجموعات الخاصة على تطبيق واتس آب يضم عددا من الطلاب.

صور امتحان بعد مرور نصف الوقت

من ناحيته، أشار الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن لجنة الرصد والمتابعة تمكنت من ضبط معلما بإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمة صور امتحان اللغة العربية بعد مرور نصف الوقت تقريبا ووضعه في مجموعة خاصة على إحدى وسائل التواصل الإلكترونية في مجموعة تضم مجموعة من الطلاب.

إجراءات ضبط التسريب والغش

وأشار «محمود» إلى أن الإجراءات التي اتخذتها المديرية من وضع رقم سري وكود في ورقة الامتحان تسهل عملية ضبط أي تسريب أو مخالفات للامتحانات، وتابع «لأول مرة تم عمل لجنة للرصد والمتابعة لآراء الطلاب في الامتحانات تمكنت من رصد شكاوي من سؤال النحو وعلى الفور تم استدعاء موجهي اللغة العربية الذين أفادوا بأن هناك بعض الأسئلة فنية لتميز الطلاب المتفوقين وتحقق المواصفات الفنية لورقة الامتحان».

عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات المرحلة الاعدادية بمحافظة القليوبية

واضاف محمود أن 113 الف و800 طالبًا وطالبة بالاضافة الى 1700 طلبة منازل يؤدون الامتحانات في 12 إدارة تعليمية بـ 445 لجنة على مستوى محافظة القليوبية وسط إجراءات مشددة وتوفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم لأداء الإمتحانات.