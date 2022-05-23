عاجل .. بولندا تفسخ اتفاقية غاز موقعة مع روسيا قبل 29 سنة

أفادت شبكة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بأنّ الحكومة البولندية قررت فسخ اتفاقية حكومية موقعة مع روسيا، بشأن إمدادات الغاز الروسي لبولندا.

وقال بيتر نايمسكي، مفوض الحكومة البولندية لشؤون البنية التحتية الاستراتيجية للطاقة، إنّ بلاده قررت فسخ اتفاقية حكومية موقعة مع روسيا عام 1993، بشأن إمدادات الغاز الروسي لبولندا.

تخفيف الاعتماد على الغاز الروسي

وفي وقت سابق، طالبت دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعها، بفرض الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا، وتخفيف الاعتماد على الغاز الروسي كنوع من العقوبات ضد روسيا، إلا أنّ بعض دول أوروبا الشرقية رفضت الاقتراح، وأكدت عدم قدرتها على هذا الأمر لعدم وجود بدائل أخرى متاحة.

الحرب الروسية الأوكرانية

وجاءت العقوبات ردا على العملية العسكرية التي شنّتها روسيا ضد أوكرانيا في فبراير الماضي، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم.