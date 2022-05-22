افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد

افتتح الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأحد، وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

خدمة مرضى الفشل الكلوي

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق أنّ الوحدة أحد صروح الخدمة الطبية لخدمة أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة، وهي ضمن الوحدات العلاجية النوعية داخل المستشفى الجامعي الجديد، وجرى تجهيزها وتشغيلها لخدمة مرضى الفشل الكلوي بناءً على توجيهات القيادة السياسية، لتخفيف آلامهم وتيسير حصولهم على خدمة طبية مُميزة، وتيسير الذهاب من وإلى المستشفى الجامعي القديم، عن طريق توفير منظومة نقل لهم من المستشفى القديم، كما أنّ الوحدة مُجهزة للتعامل الفوري مع استقبال أي حالات طارئة والتدخل السريع؛ مع توفير الاحتياجات الطبية وضمان تلقي العلاج على الوجه الأكمل.

وأكد الدكتور أسامة الشريف، القائم بأعمال عميد كلية الطب البشري، أنّ مرضى الغسيل الكلوي بحاجة مستمرة لتوفير الرعاية الصحية والطبية المُتكاملة لهم، للحصول على الجلسات الخاصة بالغسيل الكلوي، حيث جرى توفير المُستلزمات الطبية الخاصة بماكينات الغسيل لعدم حدوث أى قصور أو عجز في تقديم الخدمة الطبية بالجودة المطلوبة.

افتتاح 16 عيادة تخصصية خارجية

وأضاف أنّه جرى افتتاح 16 عيادة تخصصية خارجية، إضافة إلى جهاز الأشعة المقطعية لشرايين القلب، وهو أول جهاز من نوعه على مستوى الصعيد في مستشفى جامعي، فضلًا عن توفير جهازي رنين مغناطيسي للكشف عن أورام الثدي.

وأوضح الدكتور حمدي سعد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أنّ الوحدة تُمثل إضافة قوية لمنظومة الخدمة الطبية بسوهاج، وهي حلم طال انتظاره، موضحًا أنّها أول وحدة علاجية نوعية تم افتتاحها بعد استكمال مرافق المستشفى الجامعي الجديد بالكامل.

وأشار الدكتور مصطفى هريدي، مدير المستشفى الجامعي الجديد، إلى أنّ الوحدة تم تجهيزها وشراء مُستلزماتها من خلال الهيئة العامة للشراء الموحد، حيث تتضمن الوحدة عدة غرف منها غرف لمرضى الغسيل الكلوي فقط، ومرضى فيروس B وC، وغرفة للعناية المركزة وغرفة للعزل للمرضى المُشتبه في إصابتهم بمرض مُعدي، وللتعامل الطبي معهم بأقصى درجات الحماية الوقائية للفريق الطبي والتمريض وكذلك للمرضى.

وأوضح الدكتور علي طه، المُشرف على وحدة الغسيل الكلوي، أنّه جرى إنشاء الوحدة بتكلفة 7 ملايين جنيه من صندوق تحيا مصر، وتتضمن 32 ماكينة غسيل كلوي، على أن يتم تشغيل الوحدة 3 ورديات يوميًا بطاقة تشغيلة تبلغ 96 مريضًا، حيث تستغرق الجلسة 4 ساعات، لافتًا إلى توفير مُستلزمات الوحدة من مستهلكات لماكينات الغسيل والأدوية، لخدمة أهالي المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة.

شهد الافتتاح حضور الدكتور أسامة الشريف القائم بأعمال عميد كلية الطب البشري، والدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور مصطفى هريدي مدير المستشفى الجامعي الجديد، والدكتور علي طه المُشرف على وحدة الغسيل الكلوي.