«مياه سوهاج» تعلن نتيجة تظلمات المتقدمين لوظيفة «مراقب أمن»

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، نتيجة التظلمات للمتقدمين لوظيفة مراقب أمن.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، أنه يمكن التعرف على نتيجة التظلمات من خلال موقع الشركة الإلكتروني www.scww.com.eg، من خلال البحث بالرقم القومي.

10691 متقدما لوظيفة مراقب أمن بمحافظة سوهاج

وأشار اللواء مصطفى كامل، مستشار شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج لشؤون الموارد البشرية، أن 10691 شخصا تقدموا لشغل هذه الوظيفة، وذلك على الموقع الإلكتروني للشركة.

وذكر مستشار الشركة، أنه تم فحص أوراق المتقدمين، وإعلان أسماء من تنطبق عليهم الشروط، وكذلك غير المنطبق عليهم، ثم فتح باب التظلمات في وقت سابق، إذ تقدم بالتظلم 426 متقدما، وتم قبول تظلمات 135 منهم.

سداد 100 جنيه رسوم اختبارات

وذكرت المحاسبة سمية عساف، رئيس قطاع الموارد البشرية، أنه لم يتم تحصيل أي مصروفات إدارية من المتقدمين لهذه الوظيفة من قبل، لافتة إلى أن تنطبق عليهم الشروط عليهم سداد مبلغ مائة جنيه كمصاريف إدارية على أي حساب من حسابات الشركة المعلنة، ورفع أصل إيصال التوريد على الموقع الإلكتروني للشركة في الفترة من 25 مايو الجاري حتى 5 يونيو المقبل.

وقالت رئيس قطاع الموارد البشرية، إنه في حال عدم الالتزام بالسداد يتم استبعاد المتقدم، لتعذر سداد نفقات الاختبارات.