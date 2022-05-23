اليوم.. إعلان أسماء مرشحين المرحلة الثانية للانتخابات العمالية

تُعلن أسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية في مرحلتها الثانية للدورة 2022- 2026 اليوم وغدا، استكمالاً للمرحلة الأولى على مستوى 27 محافظة- وتشمل 14 تصنيفاً نقابياً للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

البت في الطعون 26 مايو الجاري

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة إنَّه من المقرر أن يتمّ بعد غد الأربعاء الطعون على الأسماء، وسوف يتمّ البت في الطعون 26 مايو الجاري، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يومي 27 و28 مايو، على أن تجرى الانتخابات للجان التابعة لوزارة القوي العاملة ومديرياتها يوم 29 من نفس الشهر، ويوم 30 مايو الجاري لباقي اللجان، وذلك تحت إشراف قضائي كامل.

وأوضح أنَّه من المقرر أن تعلن نتيجة الانتخابات والتظلم منها لذوي الشأن 31 مايو، والبت في التظلم أول يونيو 2022، وإيداع الأوراق بمديريات القوى العاملة يومي 2 و3 يونيو المقبل.

وتابع وزير القوى العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية، فضلا عن مديريات القوى العاملة بالمحافظات من خلال غرفة العمليات بديوان عام الوزارة، عملية إعلان أسماء المرشحين.

قبول طلب الترشح المقدم من المرشح بشخصه أو من وكيله

كما تابع وزير القوى العاملة ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية، عملية تقديم طلبات الترشح لليوم الأخير، أمس الأحد، بالمركز القومي للسلامة والصحة المهنية بشارع الحجاز بمصر الجديدة، فضلا عن مديريات القوى العاملة بالمحافظات من خلال غرفة العمليات بديوان عام الوزارة.

وأكد أنَّه على متلقي طلبات الترشح التحقق من قبول طلب الترشح المقدم من المرشح بشخصه أو من وكيله الخاص بموجب توكيل رسمي موجه إلى اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، على أن يشتمل طلب الترشح على البيانات الأساسية للمرشح المتمثلة في: الاسم الرباعي واسم الشهرة إن وجد، والرقم القومي، وتاريخ ومحل الميلاد، والمهنة أو الوظيفة، ومحل الإقامة، وجهة العمل، والمؤهل الدراسي، والنقابة المهنية التي ينتمي إليها إن وجدت.

واطمأن سعفان على سير عملية تلقي الطلبات دون مشكلات، لافتاً إلى أنَّه يتمّ حل أي معوقات تواجه المتقدمين للترشح من خلال غرفة العمليات المشكلة لهذا الغرض على مدار 24 ساعة، مشيرًا إلى أنَّ هناك 48 لجنة فرعية و27 لجنة عامة لتلقى طلبات الترشح لـ 899 لجنة نقابية يمثلون 2 مليون و573 ألف عاملا في انتخابات المرحلة الثانية.