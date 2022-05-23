وزارة الزراعة: معهد الإرشاد ينتهي من تنفيذ 10 ندوات في 8 محافظات

انتهى معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من تنفيذ 10 ندوات إرشادية مختلفة في 8 محافظات، بالتعاون مع معاهد ومعامل المركز المختلفة، خلال الأسبوع الماضي، وذلك بمشاركة عدد كبير من المزارعين والمهندسين الزراعيين.

وقال الدكتور ياسر حيمري وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، إن ذلك يأتي استمرارا للأنشطة الإرشادية والتدريبية للمعهد، حيث تأتى هذه الندوات كجزء من سلسلة الندوات الإرشادية المكثفة التي يتبناها المعهد في الفترة الحالية، بهدف تنمية معارف ومهارات المزارعين والمهندسين الزراعيين حول الممارسات الزراعية الجيدة في مختلف الأنشطة الزراعية، وسبل تنمية مصادر الدخل في القطاع الريفى في ضوء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس المركز لشؤون الإرشاد والتدريب، وتحت إشراف الدكتور محمود حسن ضيف مدير المعهد.

تنفيذ 10 ندوات إرشادية

وتابع وكيل المعهد أنه تم تنفيذ 10 ندوات إرشادية في محافظات «أسيوط، والجيزة، والقليوبية، والغربية، وكفر الشيخ، وبور سعيد، ودمياط، والدقهلية»، وأضاف أن برنامج الندوات تمثل في 3 ندوات إرشادية فى مجال التغيرات المناخية وآثارها علي القطاع الزراعي والأمن الغذائي المصري وسبل التكيف معها، وتم تنفيذها في محافظات «بورسعيد، والقليوبية، والغربية»، فضلا عن ندوتين حول تصنيع السيلاج من المخلفات الزراعية، تم تنفيذها بمحافظتي كفرالشيخ، والدقهلية.

ندوة «تأثير إستخدام الأعلاف علي طعم لحوم الماشية وصحتها»

وقال «حيمري»، إنه تم ايضا تنفيذ ندوة إرشادية بعنوان «تأثير إستخدام الأعلاف علي طعم لحوم الماشية وصحتها»، في محافظة الجيزة ، كذلك ندوة إرشادية، حول «ترشيد إستهلاك الغذاء في ظل أزمة الغذاء العالمي»، تم تنفيذها في محافظة الجيزة، وأخرى بعنوان «استراتيجيات الزراعة الحديثة تحت ظروف الأراضي المتأثرة بالملوحة علي محاصيل الخضر»، في محافظة دمياط.

وأضاف أن الإدارة نفذت ندوة حول «التحصينات الخاصة بالدواجن وكيفية الوقاية من الأمراض التي تصيب الدواجن»، بمحافظة دمياط، كذلك ندوة إرشادية حول «ريادة الأعمال بالمناطق الريفية»، تم تنفيذها بمحافظة أسيوط.