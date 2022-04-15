«الفاو» توصي بـ10 إجراءات للحد من هدر الغذاء

أصبح هدر الأغذية، أشبه بعادة إذ نشتري من الغذاء في الأسواق ما يزيد على حاجتنا، أو نترك الفاكهة والخضار، تفسد في منازلنا، أو نأخذ حصصًا غذائية تفوق ما نستطيع أن نأكله.

وتفرض هذه العادات ضغطًا إضافيًا على مواردنا الطبيعية وتلحق الضرر ببيئتنا، وعندما نهدر الغذاء، فإنما نهدر العمل والجهد والاستثمار والموارد الثمينة كالمياه والبذور والأعلاف المبذولة في سبيل إنتاجه، ناهيك عن الموارد التي تخصص لنقل الغذاء وتجهيزه، وباختصار، يتسبب المهدر من الغذاء في زيادة انبعاثات غازات الدفيئة ويساهم في تغيّر المناخ.

إجراءات منظمة الأغذية والزراعة

منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» وضعت 10 اجراءًا للحد من هدر الغذاء نستعرضها في النقاط التالية:

1- اعتمدوا نمطًا غذائيًا أكثر صحة واستدامة

حياتنا سريعة الوتيرة، ما يجعل إعداد الوجبات المغذيّة أمرًا غير سهل، ولكن ليس من الضروري أن تكون الوجبات الصحية مستوجبةً للكثير من الجهد، وشبكة الإنترنت مليئة بالوصفات الصحية السريعة التي يمكنكم تبادلها مع عائلتكم وأصدقائكم.

2- احرصوا على شراء حاجتكم فقط من الغذاء

تنصح الفاو بالتخطيط للوجبات الغذائية، و وضع قائمة للتسوق والألتزام بها بها وتجنب شراء الأغذية التي لا حاجة لها الأمر الذي يوفر الطعام والمال.

3- اختيار الفاكهة والخضار غريبة المظهر

لا تحكموا على الغذاء من خلال مظهرها، فكثيرًا ما ترمي الفاكهة والخضار ذات الشكل غير السوي أو المصابة بكدمات لأنها لا تستوفي معايير جمالية اعتباطية معيّنة، ولا تخافوا فطعمها هو نفس طعم الفاكهة ذات الشكل الجذّاب، ويمكنكم مثلاً استخدام الفاكهة الناضجة لتحضير مشروبات الفاكهة والعصائر والحلويات.

4- خزنوا الأغذية بحكمة

ضعوا المنتجات الغذائية الأقدم في مقدمة الخزانة أو الثلاجة والمنتجات الأحدث في الخلف واستخدموا حاويات محكمة الغلق لكي تبقى الأغذية المفتوحة طازجًة داخل البراد، وتأكدوا من إغلاق الأكياس لمنع دخول الحشرات إليها.

5- يجب إجادة قراءة المعلومات على عبوات الأغذية

هناك فارق كبير بين عبارة يفضّل تناوله قبل وتاريخ انتهاء الصلاحية، ففي بعض الأحيان قد يبقى الغذاء المعين آمنًا للاستهلاك بعد الموعد المفضّل لتناوله، في حين أن تاريخ انتهاء الاصلاحية يشير إلى المهلة القصوى لاستهلاكه المأمون وتحققوا من المعلومات الملصقة على عبوات الأغذية لمعرفة ما إذا كانت تحتوي مكوّنات غير صحية كالدهون غير المشبعة والمواد الحافظة، وتجنّبوا الأغذية التي أضيف السكر أو الملح إليها.

6- ابدأوا باستهلاك كميات أصغر

تناولوا حصصًا أصغر في البيت أو تقاسموا الأطباق الكبيرة في المطاعم مع آخرين.

احترام الطعام ودعم المنتجات المحلية

7- لا تستغنوا عن الفضلات

إن لم يتسن لكم تناول الكمية الكاملة من الطعام الذي أعددتموه، فبالوسع تجميده لاستخدامه لاحقًا أو الاستعانة بفضلاته كمكوّن لوجبة أخرى.

8- استخدموا النفايات الغذائية

بدلًا من التخلص من فضلات الطعام يجب تحويلها إلى سماد عضوي، فبهذه الطريقة لإعادة المواد المغذية إلى التربة والتقليل من انبعاثات الكربون.

9- احترموا الطعام

يشكّل الغذاء رابطًا بين البشر، لذا يجب تجديد العلاقه بالغذاء عبر التعرف على الإجراءات المعتمدة في صنعه واقرأوا مؤلفات عن كيفية إنتاج الغذاء، والتعرف على المزارعين الذين تشترون نتاجهم.

10- ادعموا منتجي الأغذية المحليين

من خلال شراء النتاج الزراعي المحلي سيتم تدعيم المزارعين الأسريين والشركات الصغيرة في المجتمع المحلي، كما يمكن المساعدة بهذا الشكل في مكافحة التلوث عبر اختصار المسافات التي تقطعها الشاحنات والمركبات الأخرى التي تعنى بتسليم البضائع الغذائية.