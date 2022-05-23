إسرائيل: نملك لقاحات «جدري القرود» ولا نخطط لاستخدامها

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن وزارة الصحة تخطط لشراء المزيد من اللقاحات الخاصة بمرض جدري القرود، لكنها تقول إن إطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق غير مرجح الآن، لأن اللقاحات تسبب آثارًا جانبية سلبية والمرض يعد أقل عدوى وخطورة من فيروس كورونا.

مخزون كبير من اللقاحات

وأشارت الصحيفة، إلى أن إسرائيل تملك مخزونًا كبيرًا من اللقاحات ضد جدري القرود، على الرغم من أن وزارة الصحة لا تخطط لإطلاق حملة تطعيم أو لمحاولة وقف انتشار المرض من خلال تتبع المخالطين والعزل، وحتى الآن، تم تشخيص إصابة إسرائيلي واحد بالمرض، بينما تم استبعاد حالتين محتملتين آخرين.

وقال مسؤولو الصحة في الوزارة، إن على إسرائيل شراء المزيد من اللقاحات كإجراء احترازي، وتم تخزين اللقاحات الموجودة ضد المرض.

الصحة الإسرائيلية تجهل مستوى الحماية ضد جدري القرود لمن تلقوا التطعيم

وأوضحت الصحيفة، أنه حتى أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، كان يتم تطعيم الإسرائيليين بشكل روتيني بلقاح الجدري، الذي صنعه معهد الأبحاث البيولوجية في «نيس تزيونا»، وهو مشابه لقاحات الجدري الأخرى المصنوعة في الخارج، ولا تزال وزارة الصحة تجهل مستوى الحماية ضد مرض جدري القرود المقدم لأولئك الذين تلقوا لقاح الجدري قبل انتهاء التطعيم الروتيني، ومنذ انتهاء التطعيمات الروتينية، احتفظت الوزارة بمخزون من اللقاحات خوفًا من استخدام الجدري كسلاح بيولوجي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولي الصحة الإسرائيلية، أن حملة التطعيم ضد جدري القرود ليست ضرورية؛ لأن المرض أقل عدوى وخطورة من فيروس كورونا، وبما أن اللقاح يحتوي على فيروس حي، فإن التطعيم غالبًا ما ينتج عنه آثار جانبية تشبه أعراض الأمراض الفعلية، وهذا يعني أن بعض الأفراد، مثل أولئك الذين يعانون من أمراض جلدية معينة أو ضعف في جهاز المناعة، لا يمكنهم تلقي اللقاح.