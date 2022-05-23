أستاذ حالات حرجة: أغلب مصابي جدري القرود في بريطانيا من «المثليين»

قال الدكتور حاتم سليمان، أستاذ طب الحالات الحرجة بلندن، إن هناك 20 إصابة بجدري القرود في بريطانيا ولم يتم اكتشاف هذا المرض إلا في منتصف القرن الماضي عن طريق القرود في الدول الأفريقية، مبينا أن الفيروس تحور وأصبح قدرة على إصابة الأشخاص بعد أن ظل سنوات ينتقل بين القرود، لافتا إلى أن فترة حضانة المرض من أسبوع إلى 3 أسابيع وتظهر بثور وطفح جلدي مثل البثور التي تظهر في الجدري المائي الذي تم القضاء عليه منذ عدة سنوات بعد أن تم اكتشاف اللقاحات والأمصال المضادة.

الأمصال واللقاحات المضادة

وأضاف «حسين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، على فضائية «cbc» مع الإعلامي عمرو خليل، أن اللقاح الذي قضى على الجدري المائي فعال ضد هذا الجدري لذا استخرجت الدول هذا اللقاح من المخازن لإعادة استخدامه ويتم حاليا أخذ الموافقات في لقاح جديد موجود في الولايات المتحدة، مستبعدا انتشار هذا المرض مثل فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

طرق نقل المرض

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة بلندن، إلى أن هذا الفيروس كان ينتشر عن طريق الجلد والجروح والأغشية المطاطية، ولكن أغلب الإصابات في هذا المرض في بريطانيا ظهرت في الأشخاص مثلي الجنس لذا يتم الدراسة لمعرفة السبب.

11 دولة بها جدري القرود

وأشار إلى ظهور إصابات في هذا المرض في 11 دولة أغلبها في أوروبا وآسيا وهناك تخوفات من ظهور هذا المرض في مختلف دول العالم ليصبح وباء مثل كورونا الذي لم يتنه العالم منه حتى الآن.