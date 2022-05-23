خططت مع عشيقها لقتل زوجها.. تفاصيل صادمة في محاكمة سيدة بالفيوم

تستمع محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بالدائرة الثالثة، برئاسة المستشار خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، وأمانة سر محمد عبد البصير وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، اليوم الاثنين، إلى مرافعة الدفاع عن كل من «ألفت.ك. ف.»، 48 سنة، وعشيقها «رجب م. م.»، في اتهامهما بقتل «عاطف ف. ر.»، 50 سنة، زوج المتهمة الأولى، بعدما عقدا العزم على التخلص منه، ليخلو الجو لعلاقتهما الآثمة.

تحريض العشيق على قتل الزوج

تواجه «ألفت» اتهامًا بالاشتراك مع عشيقها «رجب»، في قتل زوجها، بالتحريض الذي أدى إلى ارتكاب الجريمة، التي ترجع وقائعها إلى ورود بلاغ من أهالي عزبة رأفت بدمو، يفيد بالعثور على جثة خمسيني ملقاة في مجرى مائي بإحدى المناطق المهجورة، ووجود متعلقاته الشخصية وتروسيكل على بعد أمتار من جثته.

نقلة خشب ومبلغ مُغرٍ

تبينّ أنّ وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه وعشيقها الذي يقطن في المنزل المقابل لمنزلهم، حيث تخلصا منه ليخلو الجو لعلاقتهما الآثمة، وأعدّ الثنائي خطة محكمة للتخلص من الزوج المخدوع الذي كان يعمل سائق تروسيكل، حيث استدرجه العشيق لمرافقته بحجة شراء أخشاب من منطقة دمو، في ساعة متأخرة من الليل، عارضاً عليه مبلغاً مُغريًا.

بالفعل خرج الزوج المخدوع معه، حتى وصلا إلى منطقة هادئة، وهاجم العشيق المجني عليه وطعنه عدة طعنات في الرقبة والوجه والصدر، حتى سقط جثة هامدة وألقى بجثته في مستنقع.

ضبط المتهم واعتراف تفصيلي بالجريمة

ألقي القبض على العشيق، واعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة، بتحريض من زوجة القتيل، بهدف التخلص منه، ليخلو الجو لعلاقتهما الآثمة التي دامت قرابة 5 سنوات، وتحرر المحضر رقم 28964 جنايات مركز الفيوم، وقيدت في المحكمة برقم 1711 كلي الفيوم.