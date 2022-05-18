ضبط سيارتين محملتين بــ3.4 طن قمح محلي بدون تصريح في الفيوم

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت من ضبط سيارة محملة بعدد 2315 كيلو قمح محلي، وأخرى محملة بعدد 1060 كيلو قمح محلي بدون تصريح، لافتاً إلى أنه تم التحفظ على الأقماح المضبوطة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم، والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، إن حملة مكبرة من مجلس مدينة الفيوم ومديرية التموين، قد تمكنت من ضبط سيارتين بسوق المدينة بالبارودية بجوار المقابر، حيث يقوم بعض التجار بشراء كميات القمح من السيارات والفلاحين المتواجدين بالسوق بقصد الإتجار به كأعلاف، السيارة الأولى محملة بعدد 2315 كيلو قمح محلي، والأخرى محملة بعدد 1060 كيلو قمح محلي.

التحفظ على القمح بصوامع المطاحن

وأشار معاون محافظ الفيوم، إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات بصوامع مطاحن الفيوم، وبالفحص تبين أن القمح المحمل على السيارة الثانية مخلوط بأقماح قديمة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة مديرية التموين.

متابعة مكثفة لمحصول القمح

في سياق متصل، أكد محافظ الفيوم، على ضرورة متابعة محصول القمح هذا العام، بدءا من مرحلة الحصاد حتى التوريد للصوامع والشون والهناجر، مشدداً على إحكام الرقابة واليقظة التامة، لحظر خروج الأقماح خارج المحافظة، والتفتيش على كافة الطرق ومنافذ ومداخل المحافظة، ومدشات الغلال ومزارع الماشية وأماكن تخزين القمح والتجار، لمنع تداول أي أقماح بشكل غير رسمي إلا بتصريح كتابي من التموين، مع توقيع عقوبات رادعة على المخالفين.