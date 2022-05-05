جثة داخل حقيبة وأخرى في مجرى مائي.. الكشف عن جريمتين بالجيزة وكفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف لغز العثور على جثة سائق توك توك بأحد المجاري بكفر الشيخ، وأيضًا العثور على حقيبة سفر بداخلها جثة بمحافظة الجيزة.

الواقعة الأولى جرى كشف ملابساتها، عندما تلقى مركز كفرالشيخ بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سائق توك توك - مقيم بدائرة المركز، بأحد المجاري المائية بدائرة المركز وبجواره مركبة التوك توك خاصته، ومتعلقاته «مبلغ مالي، بطاقة الرقم القومي، رخصة مركبة التوك توك».

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ، أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، وزوجة المجني عليه.

الزوجة قررت التخلص من زوجها

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، لوجود خلافات زوجية، حيث قررت الثانية أنها قامت بالاستعانة بالأول للتخلص من زوجها، وفي سبيل ذلك قام الأول بالاتصال بالمجني عليه واستدرجه بزعم توصيله بمركبة التوك توك لمحل البلاغ، وأثناء سيرهما بجوار المصرف تعدى عليه باستخدام سلاح أبيض «سكين»، كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته واستولى على هاتفه المحمول، وقام بدفع مركبة التوك توك وبداخلها جثة المجني عليه بأحد المجاري المائية.

وأشار المتهم بتخلصه من هاتف المجني عليه والسكين المستخدم بإلقائهما بذات المجرى على بعد من مكان إلقاء الجثة، وقام بالاتصال بالثانية وأخبرها بتخلصه من زوجها «المجني عليه»، وبسؤال الثانية أيدت ذات المضمون.

العثور على جثة أحد الأشخاص بالجيزة

وفي محافظة الجيزة، تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر، بلاغًا بالعثور على حقيبة سفر بداخلها جثة مجهولة لذكر في العقد الثانى من العمر، وبها عدة طعنات بالمنطقة الصناعية بدائرة القسم، كما عثر بجيب جانبي للحقيبة على أوراق منها بيان نجاح دبلومة وطلب مفردات مرتب باسم (أحد الأشخاص)، وبتاريخ 28/4/2022 حضر للقسم (عامل - مقيم بدائرة القسم ) وقرر بخروج نجله سن 15، سائق توك توك، للعمل على مركبة «التوك توك» الخاصة به، إلا أنه لم يعد وأدلى بأوصافه وملابسه، التي تبين تطابقها مع الجثة المعثور عليها، وبعرض صور الجثة على الـمُبلغ قرر أنها لنجله.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية.

تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقررا باتفاقهما على سرقة إحدى مركبات التوك توك كرهاً عن قائدها، وبتاريخ الواقعة استوقفا المجني عليه من أحد الشوارع بدائرة القسم لتوصيلهما لشقة سكنية خاصة بالأول، وطلبا منه الصعود بزعم مساعدتهما فـى نقل بعض الأثاث، ولدى وصولهم تعديا عليه بسكين وقاما بضرب رأسه بعصا خشبية حتى فارق الحياة.

وقاما المتهمان بوضع الجثة داخل الشنطة المعثور عليها، ونقلاه بالتوك توك الخاص به وتخليا عن الحقيبة بمكان العثور، وأرشدا عن الأداتين المستخدمتين (سكين، والعصا الخشبية)، كما أقرا ببيع التوك توك بمبلغ مالي لعميلهما سيئ النية، عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم، أمكن ضبطه وبمواجهته قرر ببيع التوك توك بمبلغ 8000 جنيه لأحد الأشخاص.