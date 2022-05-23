ضبط 122 قضية مخدرات وتنفيذ 44 ألف حكم قضائي متنوع في حملات أمنية موسعة

تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء لإحكام السيطرة الأمنية.

وشنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط 34 قطعة سلاح ناري بحوزة 26متهما وتنفيذ 44415 حكما قضائيا متنوعا، إلى جانب ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 7 متهمين، ارتكبوا 20 حادثا متنوعا، فضلا عن ضبط 122 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 14 كيلو «حشيش وبانجو وهيروين».

كما أسفرت الحملات عن ضبط 20 متهما هاربا و9 متهمين بأعمال بلطجة و212 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 5 دراجات نارية مبلغ بسرقتها، إلى جانب ضبط 24899 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 33 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 حالات.

ضبط 14700 مخالفة مرورية متنوعة

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 14700 مخالفة مرورية متنوعة.

حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق المديرية، أسفرت عن ضبط 16 قضية اتجار في المواد المخدرة، وتنفيذ 3642 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط محكوم عليه بالإسكندرية هارب من تنفيذ 98 حكم قضائي

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام اختباء صاحب شركة للاستثمار العقاري، مقيم بمنطقة اسبورتنج بمحافظة الإسكندرية، ومطلوب التنفيذ عليه في 98 حكما قضائيا في قضايا نصب، بإجمالي مدد حبس 73 سنة، بعقار كائن بدائرة قسم شرطة سيدي جابر خشية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

ضبط أحد الأشخاص بالجيزة هارب من تنفيذ 66 حكم قضائي

وتتبعت مباحث الجيزة مالك مصنع للحديد والصلب، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، مطلوب التنفيذ عليه في عدد 66 حكما قضائيا في قضايا تبديد وشيكات، بإجمالي مدد حبس 59 سنة، حيث تبين اختبائه بإحدى الوحدات السكنية ملك شقيقه بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية وأمكن ضبطه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها.

ضبط متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمديرية أمن القاهرة من 3 أشخاص بتضررهم من صاحب شركة تسويق عقاري بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء على مبلغ مالي 17 مليون جنيه، عقب إيهامهم باستثماره في مجال المقاولات مقابل أرباح شهرية وعدم التزامه بتسديد الأرباح، وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها، حيث أكدت التحريات صحة الواقعة وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في النصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى توظيفها مقابل أرباح مالية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهم.

كشف ملابسات واقعة مقتل مواطن بالقاهرة خلال مشاجرة

وورد لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغا بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين أنه حال سير المجني عليه، مقيم بدائرة القسم، استوقفه أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، وطلب منه مبلغ مالي ولدى رفضه حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى تعدي الأخير على الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض ما أدى لإصابة المجني علية بجرح نافذ ووفاته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بجريمته كما تم تأييدها بشاهد الواقعة.

ضبط شخصين بالغربية كونا تشكيلاً عصابياً تخصص في السرقة

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قيام شخصين يقيمان بدائرة قسم شرطة زفتى، بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص فـي ارتكاب وقائع السرقة المتنوعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد 10وقائع سرقة بدائرة القسم، وأرشدا عن المسروقات.

ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في سرقة متعلقات المواطنين

وورد لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بأنها حال سيرها فوجئت بقيام شخصين، يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية، بخطف حقيبة يدها وبداخلها أوراق خاصة بعملها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى المتهمين يقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقات نارية وكمية من مخدر الهيروين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب الخطف، باستخدام الدراجة النارية كما أضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين وأقرا بارتكاب عدد 9 حوادث سرقة متنوعة بذات الأسلوب، والتصرف في الهواتف المحمولة المستولى عليها من متحصلات نشاطهما بالبيع لدى عميلهما صاحب محل هواتف محمولة مقيم بذات الناحية، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمان، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات.

ضبط سيدة بالقاهرة تخصصت في سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب

ووردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيام إحدى السيدات، مقيمة بمنطقة أوسيم في محافظة الجيزة بعرض شاشة تليفزيون للبيع بسعر بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، بأحد الأكشاك الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها.. وبحوزتها شاشة العرض مجهولة المصدر، وبمناقشتها عن مصدر الشاشة المضبوطة بحوزتها اعترفت بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بأسلوب كسر الباب، واعترفت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب وأرشدت عن متحصلات نشاطها الإجرامي.