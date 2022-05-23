الزراعة: برنامج تدريبي للأشقاء الليبيين على طرق تحليل متبقيات المبيدات

أعلنت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بوزارة الزراعة، عن تنظيم البرنامج التدريبي الدولي لطرق تحليل متبقيات المبيدات لمتخصصين من ليبيا الشقيقة بمقر المعمل للتدريب، في إطار التعاون مع ليبيا وتبادل الخبرات العلمية والفنية تحت إشراف وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

وأكدت «عبداللاه»، أن البرنامج يتضمن التدريب على طرق التحليل في قسم متبقيات المبيدات وباستخدام أحدث طرق التحليل والأجهزة، في إطار توجيهات القيادة السياسية المصرية لتقديم كافة الإمكانات في كافة المجالات لدعم ومساعدة الدول العربية الشقيقة على أن يستمر هذا التدريب على مدار أسبوع كامل بالمعمل ليشمل تدريباً عملياً ونظرياً في مجال متبقيات المبيدات.

وأكدت أن المعمل يقوم بتنظيم برامج تدريبية دولية للدول الأفريقية والعربية في التخصصات المختلفة في مجال تحليل الملوثات لسلامة الغذاء وبالتعاون مع المنظمات الدولية في هذا المجال.

الأهداف الاستراتيجية لمركز التدريب متنوعة وهي تنمية مهارات وقدرات المختصين

وأضافت أن الاهداف الاستراتيجية لمركز التدريب متنوعة وهي تنمية مهارات وقدرات المختصين والتعرف على طرق التحليل والمواصفات القياسية الدولية في مجال سلامة الأغذية، كذلك تعريف المتدرب بأحدث الأجهزة وطرق التحليل القياسية المستخدمة عالمياً داخل المعامل المعتمدة وتعريف المتدرب بكيفية تصميم وتطوير طرق التحليل المختلفة والممارسات المعملية الجيدة.

وتابعت أن البرامج التخصصية للدورات التدريبية تشمل طرق وتقنيات تحاليل سلامة الغذاء وأيضا طرق وتقنيات تحليل العناصر الثقيلة فى العينات الغذائية والبيئية باستخدام جهازي AAS و ICP، كما يتم تدريبهم على طرق وتقنيات تحليل السموم الفطرية فى العينات الغذائية.

طرق وتقنيات تحليل مضافات الأغذية

ولفتت إلى أن من بين البرامج التدريبية التي ينظمها المعمل للمصريين والعرب والأجانب أيضا طرق وتقنيات تحليل مضافات الأغذية باستخدام جهاز HPLC وطرق وتقنيات تحليل الفيتامينات في العينات الغذائية باستخدام جهاز HPLC وكذلك طرق وتقنيات الفحص والتقدير الميكروبي فى العينات الغذائية والبيئية.