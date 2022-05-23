«التضامن»: تطوير منهج الحضانات بالتعاون مع التعليم وشركة «ديسكفري»

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن النماء في مرحلة الطفولة المبكرة يقع ضمن مهام وزارة التضامن، وذلك في الفئة العمرية تحت سن 4 سنوات، حيث تُولي الوزارة اهتماما بعدة جوانب لضمان حصول الأطفال على حقوقهم المتكاملة في التنشئة السليمة، وتكوين الشخصية وتنمية المهارات والاكتشاف المبكر عن أية مشكلات سلوكية والإعاقة لمواجهة ما يمكن مواجهته منها أو لتوجيه الأسر بسبل التعامل مع الإعاقات المتنوعة.

تيسير استخراج تصاريح الحضانات

وأكدت وزيرة التضامن، أنه من المهم العمل على الاستثمار في رأس المال البشري خلال تلك المرحلة العمرية المهمة، لضمان الرعاية الكاملة للأطفال والأمهات، مشددة على أن الوزارة تعمل علي تيسير استخراج تصاريح الحضانات، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية والشريكة في اللجنة الوطنية التي وجه رئيس الوزراء بتشكيلها لتسهيل مهمة استخراج التراخيص وحصر الحضانات، وتطوير قاعدة بيانات مصنفة بالفئة العمرية وبالموقع الجغرافي.

جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة علمية حول «تنمية الطفولة المبكرة.. توجيه الاستثمارات لتنمية رأس المال البشري على المدى الطويل في مصر»، والتي أقيمت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

التوسع في تقديم خدمات الطفولة المبكرة في القرى المحرومة

ولفتت وزيرة التضامن إلى أن هناك بعض القرى التي لا يوجد بها حضانات، أو يوجد بها عددا لا يتناسب مع عدد الأطفال في عمر الطفولة المبكرة، مشيرة إلى أن القيادة السياسية وجهت بالتوسع في تقديم خدمات الطفولة المبكرة في كل القرى المحرومة، تأكيداً لمبادئ الاستثمار في البشر وتشجيعا للأسر على إلحاق أطفالهم بالمدارس فيما بعد.

رفع كفاءة بعض الحضانات المتهالكة بقري «حياة كريمة»

وأوضحت أن وزارة التضامن تتعاون مع الجمعيات الأهلية ومع المحافظين في زيادة عدد الحضانات ورفع كفاءة بعض الحضانات المتهالكة، وذلك في كافة القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأشارت إلى أنه يتم تطوير منهج الحضانات بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وشركة «ديسكفري»، للأطفال في المرحلة العمرية تحت سن 4 سنوات، والذي يتفق مع المعايير الدولية للحضانات ويركز على تنمية مهارات الأطفال وشخصياتهم والعمل على تعزيز وعيهم الإيجابي وعلاقاتهم بأسرهم وبالبيئة الخارجية بشكل عام، وسيتم الانتهاء منه قريبا.