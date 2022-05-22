الدورة العلمية الدولية لاتحاد الإذاعات الإسلامية تختتم فعالياتها غدا

تُختتم فعاليات الدورة العلمية الدولية لاتحاد الإذاعات الإسلامية باكاديمية تدريب الأئمة، غدا، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، بحضور نخبة من كبار العلماء فى مجال الدين والإعلام والثقافة، وفنون العمل الإعلامى الإذاعى والتليفزيونى.

حفل التخرج

يقام حفل التخرج بمقر وزارة الأوقاف، وسيتم توزيع شهادات التخرج وتكريم المشاركين بالدورة، كما سيتم الإعلان عن دورة جديدة لباقي أعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية البالغ عددها 57 دولة، وموعدها فى شهر يوليو المقبل، عقب عيد الأضحى المبارك.

الدورة العلمية الدولية

يذكر أن الدورة العلمية الدولية لاتحاد الإذاعات الإسلامية، كانت بمشاركة رؤساء ووكلاء ومديري الإذاعات الإسلامية وكبار المسئولين والمذيعين بها بإجمالي (25) مشاركًا من واحد وعشرين دولة ولمدة عشرة أيام، وأقيمت بأكاديمية تدريب الأئمة التابعة لوزارة الأوقاف.