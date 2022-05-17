«التأمينات»: توقف بعض بطاقات المعاشات في يونيو.. استبدلوها بـ«ميزة»

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن بعض البطاقات الزرقاء لقبض المعاشات قد تتوقف في أول يونيو، كما أن هيئة التأمينات الاجتماعية، نجحت في استبدال 5.3 مليون بطاقة معاشات إلى «ميزة»، وتبذل جهودًا كبيرة من أجل زيادة أعداد تلك البطاقات المحولة، موجهًا رسالة طمأنة للمواطنين في الوقت ذاته بعدم القلق حال توقف البطاقات، وعليهم التوجه على الفور لهيئة التأمينات الاجتماعية، والإبلاغ عن هذا الأمر.

الكروت ليس لها نفس الصلاحية

وأضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه حال التوجه إلى هيئة التأمينات الاجتماعية، سيتم على الفور استخراج بطاقة ميزة لهم بالمجان دون دفع أي رسوم، موضحًا أن عملية انتظار الشخص صدور بطاقة ميزة لا تستغرق دقيقتين، مؤكدًا أن بعض البطاقات الزرقاء ستعمل، وأخرى ستتوقف، لأن الكروت ليس لها نفس الصلاحية.

بعض البطاقات الزرقاء ستعمل وأخرى ستتوقف

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أنه بهذا الأمر سيحصل جزء من المواطنين على معاشهم، من خلال الفيزا التي في حوزتهم الآن، وهي البطاقة الزرقاء، والبعض الآخر لن يتمكن من صرفها، وعليه اللجوء للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من أجل استخراج كارت ميزة بصلاحية شهر يصرف معاشه.

وأضاف أنه نظرًا لزيادة منافذ صرف الاستحقاقات التأمينية، يمكن للقائمين بالصرف من حاملي البطاقات الزرقاء التوجه إلى أي فرع من فروع الشركات المختصة بالهاتف المحمول؛ لتقديم طلب لفتح محفظة إلكترونية من خلال رقم الهاتف الشخصي لتحويل كافة الاستحقاقات التأمينية على رقم الهاتف.