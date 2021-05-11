بينها المدير.. 8 تغييرات يشترط على «صاحب العمل» إبلاغها للتأمينات

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن لصاحب العمل التغيير في البيانات والمستندات الخاصة بالمنشأة أو الشركة أو مصنعه أو مؤسسته أو عمله، بشرط إخطار مكتب الهيئة المختص، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع أي تغيير في البيانات والمستندات المقدمة منه.

تغييرات المنشأة

وأوضحت الهيئة أن التغييرات تكون فيما يلى :

-إنشاء فرع جديد تابع له .

- تغيير صفة صاحب العمل من ملكية عامة إلي ملكية خاصة أو العكس .

- تغيير نوع النشاط .

- تغيير العناوين وأماكن العمل.

- التغيير في نماذج التوقيعات أو تغيير الأختام أو فقدها.

- تغيير الكيان القانونى للمنشأة.

- تغيير المدير المسئول.

- يقوم مكتب الهيئة المختص باستلام النموذج رقم 12 والمستندات الخاصة بالتغيير، ثم تسجيل البيانات المعدلة علي قاعدة المعلومات بالحاسب الآلي بالهيئة .​

إنهاء اشتراك منشآة

وأوضحت الهيئة ، أنه فى حالة الرغبة فى انهاء اشتراك منشأة عليها، موافاة الهيئة بتقديم نموذج الاستمارة رقم (6) المرفق هنا ، والتي تفيد إنتهاء النشاط أو العمل أو زوال الصفة الموجبة للخضوع لأحكام القانون بحسب الأحوال وذلك خلال أسبوع من تاريخ تحقق أى من الوقائع المشار إليها.

ولفتت إلى ضرورة أن يرفق بالاستمارة المشار اليها كافة المستندات المثبتة لإنتهاء النشاط أو العمل أو زوال الصفة، حيث تقوم الهيئة بالدراسة اللازمة في هذا الخصوص واتخاذ ما يترتب على ذلك من إجراءات في ضوء أحكام القانون.

وأكدت أن هناك حالات لإنهاء النشاط مثل «التوقف المؤقت أو النهائي، الغلق،الإفلاس، التصفية، الإحلال، نزع الملكية للمنفعة العامة، الهدم أو الإزالة، إلغاء تراخيض مزاولة المهنة مثل المرشد السياحي أو المحاسب، صدور حكم قضائي بإخلاء العين محل ممارسة النشاط».

وأشارت إلى أنه على صاحب العمل تقديم طلب إنهاء الاشتراك للمنشآة في حالات ثبوت توقف وإنهاء النشاط بصفة عامة أو لزوال صفة الخضوع لاحكام القانون التي أخضعته كصاحب عمل.