ناهد السباعي توجه رسالة مؤثرة لروح والدها في ذكرى وفاته: وحشتني أوي

أحيت الفنانة ناهد السباعي، الذكرى السنوية لوفاة والدها، معبرة عن اشتياقها الشديد له، ومدى افتقادها له في حياتها، خلال رسالة كتبتها إلى روحه، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

رسالة مؤثرة من ناهد السباعي

نشرت ناهد السباعي عددا من الصور التي تجمعها بوالدها، وعلقت عليها: «وحشتني قوي يا حبيبي، ووحشتني كل حاجة معاك، قعدتنا وكلامنا وهزارنا، مفيش بعد طيبتك وحنيتك وخفة دمك».

وطالبت متابعيها بالدعاء له، وقراءة الفاتحة لروحه، إذ كتبت: «اللهم ارحم من مات بالدنيا ولم يمت بقلوبنا، اللهم ارحم أبي واسكنه جنتك، اللهم ارحم أبي فقيد قلبي، واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره، الذكري السنوية نسالكم الفاتحة».

آخر أعمال ناهد السباعي

يذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي، كانت مشاركتها في بطولة مسلسل «منورة بأهلها» الذي عرض قبل شهر رمضان 2022، على إحدى المنصات الإلكترونية، وحقق دورها نجاحا كبيرا، إذ حصدت إشادات واسعة من الجمهور.

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة، مع المخرج يسري نصر الله، للمرة الثالثة في تاريخها الفني، من خلال «منورة بأهلها»، قائلة خلال إحدى لقاءاتها التليفزيونية، إنها سعيدة بذلك التعاون وإنها تستفيد بشدة من توجيهات يسري نصر الله، الذي دائما ما تتعلم منه خلال مشوارها الفني.

المشاركة في فيلم «ماكو»

شاركت ناهد، الفترة الماضية، في بطولة فيلم «ماكو»، الذي عرض في السينمات المختلفة خلال شهر سبتمبر الماضي، وهو من بطولة: نيقولا معوض، بسمة، فريال يوسف، منذر رياحنة، عمرو وهبة، مراد يلديرم، والعمل من تأليف أحمد حليم، ومحمد الحفناوي، وإخراج محمد هشام الرشيدي.