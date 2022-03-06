ناهد السباعي: هدى سلطان لم تحرّم الفن.. وشخصيتها تشبه «فاطمة تعلبة»

تحدثت الفنانة ناهد السباعي عن علاقتها بجدتها الفنانة هدى سلطان، في ندوة تكريم اسم الفنانة الراحلة التي أقيمت اليوم على هامش فعاليات الدورة الـ11 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بحضور عدد من السينمائيين والنقاد، من بينهم السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، والناقدان كمال رمزي ورامي رزق الله.

وكشفت الفنانة ناهد السباعي، خلال الندوة، عن أصعب المواقف التي جمعتها بجدتها الراحلة عندما تعرضت لحادث سيارة عنيف، قائلة: «وجدتها أحن إنسانة في الدنيا ولم تتركني وقتها لحظة واحدة».

هدى سلطان تمسكت بالحجاب ورفضت الاعتزال

وأشارت حفيدة الفنانة الراحلة هدى سلطان إلى أن جدتها كانت تحب التمثيل بالحجاب وتمكست به ورفضت التنازل عنه، وفي الوقت نفسه رفضت اعتزال الفن بعد ارتدائها الحجاب، قائلة: «قالت إن الفن مش حرام وأنا مش هعتزل لأني لم أقدم أشياء مخجلة».

وعن أقرب الشخصيات التي قدمتها هدى سلطان في مشوارها الفني إلى شخصيتها الحقيقية، قالت ناهد السباعي إنها شخصية «فاطمة تعلبة» التي قدمتها في مسلسل «الوتد»، موضحة: «أعتقد أن فاطمة تعلبة كانت تشبهها إلى حد كبير في الحقيقة، خاصة أنها كانت تجمع ما بين الحنية والحزم».

تكريمات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

وتشهد الدورة الحالية من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والتي تستمر حتى 10 مارس الجاري، مجموعة كبيرة من الفعاليات الفنية حيث تكرم إدارة المهرجان مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم اسم الفنانة الراحلة هدى سلطان التي أهدىت الدورة لاسمها بالإضافة إلى الفنان محمود مرسي، كما حصل الفنان حسين فهمي على جائزة «إنجاز العمر».

وتتضمن قائمة التكريمات كلًا من الفنان عمرو سعد الذي غاب عن الحضور، ووجد نجله «رابي» بدلًا منه، بالإضافة إلى المخرج التونسي فريد بوغدير، والفنانة البوركينية أبولين تراوري، والجزائرية بيونه.