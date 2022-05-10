بريد الوطن.. راتب شهرى من صندوق الزكاة يا فضيلة شيخ الأزهر

أنا سيدة مطلقة ومريضة بمرض السكر، وأتلقى علاجاً على نفقة الدولة، وسبق لى أن أجريت قسطرة فى القلب، وأعول ابنتين «توأم» تدرسان فى المرحلة الإعدادية، وعقب طلاقى ظللت أحصل على نفقة للبنتين تبلغ 400 جنيه فى الشهر، غير أنها توقفت منذ 6 سنوات، وعندما توجهت لبنك ناصر لأستفسر عن سبب توقف النفقة، قالوا إن طليقى اختفى، ولأن إعادة النفقة مرة أخرى تحتاج لمحامين وقضايا ومحاكم وأنا ليس لى أى مورد رزق ثابت، وكنت أعمل عاملة نظافة فى إحدى الشركات، ثم أقعدنى المرض، والآن أنا لا أملك أى دخل ثابت ولا مورد رزق يمكننى من الإنفاق على ابنتَىَّ، لذلك أناشد فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، أن يمنحنى راتباً شهرياً من صندوق زكاة مشيخة الأزهر أستعين به على مواجهة مطالب الحياة.

سناء منير أسعد - الجمالية - القاهرة

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