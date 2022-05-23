«البحوث الإسلامية»: الاحتفاء بحفظة كتاب الله فضيلة تسهم في حفظ القيم

شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد في فعاليات حفل تكريم حفظة القرآن الكريم، والذي نظمته المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية، وبحضور الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الدكتور عبد الدايم نصير نائب رئيس جامعة الأزهر سابقا ومستشار فضيلة الإمام الأكبر، واللواء أسامة يس نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف.

الاحتفاء بحفظة القرآن الكريم

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، خلال كلمته باحتفالية المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف لحفظة القرآن الكريم، إن هذا اللقاء له أهمية كبيرة نظرًا لأنه يتعلق بالقرآن الكريم، وما أجمل الاحتفاء بحفظة القرآن الكريم، خصوصًا في الأزهر الشريف قبلة العلم والعلماء وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، موضحًا الدور الواجب على المؤسسات المجتمعية والجمعيات الخيرية، من خلال التعاون والتكامل بين المؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني في حفظ القيم الأخلاقية والمجتمعية.

المعجزة الباقية الخالدة

وأضاف «عيّاد» أن هذا الاحتفال الذي يجمع على مائدته جنسيات متعددة من مختلف دول العالم، يوضح لنا تلك النظرة المهمة التي تجمع بين الإنسان وأخيه الإنسان دون النظر إلى لونه أو جنسه أو بلده، مشيرًا إلى أهمية مثل تلك الفعاليات، والتي تفتح بابًا من أبواب التنافس خاصة وإن كان في الخير، وفي كتاب الله تعالى تلك المعجزة الباقية الخالدة على مرّ الزمان إلى أن يرث الله -عز وجل- الأرض ومن عليها.